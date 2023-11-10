В 2024 году Disney покажет приквел «Короля льва» про Муфасу

Компания Disney покажет фильм «Муфаса: Король лев» зимой 2024 года, несмотря на то, что изначально премьера была назначена на лето. Об этом сообщает портал Collider.

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Премьера приквела «Короля льва» состоится 20 декабря 2024 года. Задержка выхода картины связана с исторической забастовкой Гильдии киноактеров США, об окончании которой стало известно накануне.

В фильме покажут историю молодого Муфасы, которого озвучит актер Аарон Пьер, Шрама сыграет Келвин Харрисон-младший. Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кани вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики соответственно. Дополнительные подробности о ленте остаются в тайне.