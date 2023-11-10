Почему современным режиссерам не удаются фильмы о войне и императрицах

Грядет кинопремьера завершающей части саги Светланы Дружининой «Гардемарины 1987. Война». На телевидении вышел сериал о жизни Екатерины. В последнее время у режиссеров начали пользоваться популярностью исторические картины.

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Почему фильмы о нашем далёком и не очень далёком прошлом оказались так востребованны у оте­чественных кинематографистов? И в чём причина неудач некоторых из них? Об этом мы разговариваем с кинокритиком Вадимом Пономарёвым.

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Модное прошлое

– Ленты на тему далёкого прошлого сегодня и в кинотеат­рах, и на телеэкранах. Чем, на ваш взгляд, объясняется такой повышенный интерес отечественных кинематографистов к исторической теме?

– «Мода» на историческое кино появилась не сама и не сразу. Помните, ещё в нулевые фильмов об истории России почти не было. Перелом начался с политики. Когда чиновники решили, что нужно снимать кино про славные истории России и давать на это реальные деньги, кинопродюсеры отреагировали.Мне кажется, это началось с появления Мединского в качестве министра культуры в 2012 году. У него весьма специфическое восприятие истории, но нельзя отказать ему в патриотизме.

И тут стоит упомянуть о специфике финансирования кино. Фонд кино был создан в 1995 году, но только в нулевых он стал заметен, как заказчик фильмов, а примерно с 2020 года он стал фактически монополистом в части финансирования.

С другой стороны, российские зрители соскучились по историческим драмам и тем более экшнам, потому что в 90 е вообще такое не снимали. Ну, хотя бы из-за дороговизны исторических костюмов и декораций. Получилось встречное движение зрителей и производителей. «Легенда о Коло­врате», «Викинг», «Союз Спасения», «Крылья империи», «Орда», «Годунов», «Чернобыль», «Романовы. Последнее слово» и т. д.

Ещё про Великую Отечественную войну, ещё про советский хоккей или гимнастику. Иногда с мистикой, иногда с ужасами, ну, как смогли.

Развесили клюкву

– Насколько успешно эта тема сегодня отрабатывается? Некоторые называют современные исторические фильмы «клюквой» или «новоделом», имеющим весьма отдалённое отношение к эпохе, которую пытаются отображать.

– Думаю, что выбор тематики сам по себе хорош. Помните, как реальные участники вой­ны или революции очень не любили рассказывать об этом, даже своим детям? Им было больно, они ощущали неуместность. А теперь сменились поколения. Сегодня все фильмы о Великой Отечественной или тем более про Первую мировую – немного фэнтези. Когда Тарантино снял «Бесславных ублюдков», или Нолан – «Дюнкерк», они снимали фэнтези про Вторую мировую. Точно то же самое делают сейчас российские режиссёры.

Но претензий к российским режиссёрам тоже хватает, и вовсе не из-за жанра. Для меня важнее замечания от профессиональных военных. Советское кино ведь славилось именно педантизмом в мелочах. Военные консультанты – важные были люди в кино. Теперь же танки ездят не так, как в жизни, пистолеты стреляют вопреки физике, да даже люди двигаются вопреки физике.

Историческая правда тоже важна, хотя тут много версий. Сейчас в российском кино тренд на то, что Россия всегда права, хотя так не может быть даже по теории вероятности. Но можно промотировать ситуации, когда реально права. Но и здесь есть проблемы. Тот же «Чернобыль» так затуманил вопросы о том, актуально и быстро ли поступила помощь государства облучённым радиацией, что даже у лояльных зрителей возникли вопросы.

А в фильме «Т 34» штандартенфюрер СС Ягер выдал фразу на немецком «Я не буду убивать тебя, брат» в отношении русского. Что в условиях 40 х просто невозможно представить. Ну ладно, это ляпы. Это бывает.

В целом, мне кажется, что государство взяло должный контроль над ключевыми темами. У вас нет финансирования? Обращайтесь в Фонд кино и получите 2/3 бюджета от него. Кино снимают сейчас так. Сложновато? Да. Но я не вижу проблем со сценариями, финансирование дают многим, а вот ляпы случаются где-то по дороге.

Молодо-зелено

– Какой фильм на историческую тему, на ваш взгляд, можно считать удачным?

– Самые честные фильмы про историю – это документальные. У них есть феноменальная функция: закадровый текст может склонять к любой точке зрения, но картинка – она делает всё. Посмотрите, например, фильм «Блокада» 2005 года – там нет закадрового текста, нет даже музыки. Только живые звуки гибнущего Ленинграда.

– А какие картины могут считаться откровенным провалом? Некоторые, например, относят к таким новых «Гардемаринов» Светланы Дружининой, так как они смахивают на провальный фильм «Возвращение мушкетёров»…

– Скажу про те, которые многие видели, но на меня они произвели печальное впечатление. «Матильда» Алексея Учителя выглядит затянутой и натянутой одновременно. «Легенда о Коловрате» Джаника Файзиева – попытка создать фэнтези-боевик на исторической почве, но неубедительная и почти саморазрушительная.

Венец рейтинга – фильм «Адмиралъ» Андрея Кравчука. При бешеном промо-бюджете и звёздном касте в виде Хабенского, Боярской, Безрукова, Ковальчук, Бондарчука, Вержбицкого и даже Бурляева получилась невнятная, блёклая история о вечно изменяющей любовнице Колчака. Сам Колчак где-то на периферии, история России – тоже.

Фильм «Гардемарины 1787. Мир» Светланы Дружининой действительно недалеко ушёл от «Возвращения мушкетёров, или Сокровищ кардинала Мазарини» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, да и всех остальных продолжений «Приключений мушкетёров». Я даже знаю причину.

И Дружинина, и Юнгвальд-Хилькевич совсем не умеют работать с актёрами. Они брали то, что есть. И когда в советское время они получали отмуштрованных, высококвалифицированных актёров, выстраивали шаткое, но яркое зрелище. А теперь получают сериальных, быстро сделанных актёров. С фальшивыми интонациями, деланой мимикой, гэканиями и бэканиями. Что с ними делать, они не знают. И все их наработанные приёмы перестают работать. Актёры кривляются, и зритель это видит.Смотрите, Ходченкова в 2017 году снимается в семи фильмах, Петров в 2018 году, когда играл Гоголя, снялся в восьми фильмах. А вот Наталья Гундарева в 1978 году, на пике популярности, снимается всего в двух картинах. Но каких: «Сладкая женщина» и «Труффальдино из Бергамо».

Марина Неёлова говорила: «Молодые артисты плохо говорят, плохо двигаются, почти не думают и считают, что вполне достаточно, если режиссёр – я не про всех говорю, это было бы бестактно, – если режиссёр им скажет, из какой двери выходить, и что сейчас я думаю, когда молчу. Вот так. Пока мы тут сдавали ЕГЭ и реформировали общеобразовательную школу, у нас исчезла и театральная школа».