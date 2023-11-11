Российский фильм «Сказки Гофмана вошел в основной конкурс кинофестиваля в Индии

Кинолента «Сказки Гофмана» российского режиссера Тины Баркалая вошла в основной конкурс 54-го Международного кинофестиваля в Индии (IFFI), который пройдет в этом году на Гоа с 20 по 28 ноября, сообщает «Российская газета».