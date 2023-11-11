Netflix показал тизер сериала по мультфильму «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге».

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По сюжету 12-летний мальчик, которому подвластны все четыре стихии, должен положить конец столетней войне. Премьера назначена на 22 февраля следующего года.

В сериале снялись Пол Ли, Дэниэл Дэ Ким, Кен Люн, Гордон Кормье, Тэмлин Томита, Киавентио, Даллас Лю, Иэн Аусли и Ивонн Чепмен.