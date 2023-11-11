Умер Джон Бэйли, снявший "День сурка"
Скончался Джон Бэйли, американский кинооператор, актер и режиссер, в фильмографии которого порядка ста пунктов. Бэйли снял пять проектов как режиссер и еще на 85-ти стоял за камерой.
В его списке - "День сурка", "Американский жиголо" с Гиром, "Обыкновенные люди" и Редфордом, "Люди-кошки" с Кински, "Лучше не бывает" с Николсоном.
Бэйли был постоянным оператором Пола Шредера. Снятый ими байопик "Мисима: Жизнь в четырех главах" стал победителем Каннского МКФ в 1985-м.
Кинематографист скончался в пятницу на 82-м году жизни. Об этом сообщила его жена и коллега Кэрол Литтлтон. "С глубокой печалью вынуждена сказать, что мой лучший друг и муж Джон Бэйли мирно ушел во сне сегодня утром", - написала она в своем официальном заявлении.
"Мы познакомились 60 лет назад и прожили в браке 51 год, замечательную жизнь, полную киноприключений. Джон навсегда останется в моем сердце", - добавила она.