Умер Джон Бэйли, снявший "День сурка"

Скончался Джон Бэйли, американский кинооператор, актер и режиссер, в фильмографии которого порядка ста пунктов. Бэйли снял пять проектов как режиссер и еще на 85-ти стоял за камерой.

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Бэйли был постоянным оператором Пола Шредера. Снятый ими байопик "Мисима: Жизнь в четырех главах" стал победителем Каннского МКФ в 1985-м.

Кинематографист скончался в пятницу на 82-м году жизни. Об этом сообщила его жена и коллега Кэрол Литтлтон. "С глубокой печалью вынуждена сказать, что мой лучший друг и муж Джон Бэйли мирно ушел во сне сегодня утром", - написала она в своем официальном заявлении.