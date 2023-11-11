Сценарий «Красного уведомления 2» с Джонсоном и Гадот почти готов

На этой неделе руководитель отдела кинематографии Netflix Скотт Стубер посетил открытие Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки. На мероприятии Стубер заявил, что окончательный сценарий фильма «Красное уведомление 2» почти готов.

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Мы продолжаем работать над сценарием, так что он будет готов относительно скоро.

«Красное уведомление» — комедийный боевик про поиски трёх драгоценных яиц древности.

Фильм вышел в ноябре 2021 года и стал самым популярным проектом в истории Netflix. Главные роли в нём исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Галь Гадот.