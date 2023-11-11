Спин-офф "Спартака" посвятят хромому гладиатору Ашуру
Раскрыта одна из главных интриг вокруг продолжения "Спартака". Десятисерийный спин-офф будет посвящен Ашуру, одному из главных антагонистов оригинального сериала, сообщает Dedline.
Называться сериал будет "Спартак: Дом Ашура", шоураннером и исполнительным продюсером станет Стивен С. Декнайт.
К роли Ашура вернется Ник Тарабай. Студия Starz анонсировала новое шоу как "историческое, эротическое, захватывающее приключение на американских горках", основанное на оригинальном сериале "Спартак".
Стоит отметить, что вообще-то во вселенной "Спартака" Ашур умер во время извержения Везувия. Однако в новом шоу создатели представят альтернативное развитие истории этого непростого персонажа.