Спин-офф "Спартака" посвятят хромому гладиатору Ашуру

Раскрыта одна из главных интриг вокруг продолжения "Спартака". Десятисерийный спин-офф будет посвящен Ашуру, одному из главных антагонистов оригинального сериала, сообщает Dedline.

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Называться сериал будет "Спартак: Дом Ашура", шоураннером и исполнительным продюсером станет Стивен С. Декнайт.

К роли Ашура вернется Ник Тарабай. Студия Starz анонсировала новое шоу как "историческое, эротическое, захватывающее приключение на американских горках", основанное на оригинальном сериале "Спартак".