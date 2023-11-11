Вышел русский трейлер фильма, в котором Кейдж снится человечеству

Вышел русский трейлер фильма, в котором Николас Кейдж снится человечеству
Человек-мем и любимый миллионами актёр Николас Кейдж возвращается в комедийном хорроре "Герой наших снов". В России картина выйдет 15 февраля следующего года, и уже появился официальный русский трейлер.
Кейдж играет обычного преподавателя, чья жизнь внезапно переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей.
"В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Его приглашают на телевизионные шоу, о нем пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла. Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными", - анонсирует синопсис.
- В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Майкл Сера, Кейт Берлант, Дилан Бейкер и другие.
- Режиссер - Кристоффер Боргли.
- Оригинальный трейлер - тут.