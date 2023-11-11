Цыпкин рассказал о работе над новыми проектами

Драматург, писатель Александр Цыпкин в разговоре с NEWS.ru назвал одним из своих главных проектов сериал «Министерство всего хорошего», премьера которого ожидается в феврале на онлайн-платформе Okko. По его словам, эта история представляет собой фэнтези о том, как «поступок одной девочки может спасти всю планету».

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Министерство всего хорошего — это министерство ангелов, которое занимается помощью людям. [В сериале] есть и Министерство всего плохого. Главная плохая у нас Настя Ивлеева, а главный хороший — Николай Фоменко. <…> Главные роли исполняют Лиза Ищенко, которая взорвала кинопространство своей ролью в фильме «Алиса не может ждать», и Влад Прохоров, — рассказал драматург.

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Также Цыпкин рассказал о спектакле «Не скажу», который он назвал своей «самой доброй лирической» работой. По его словам, история разворачивается вокруг потерянного детского письма Деду Морозу, которое объединяет две семьи.

Также выйдет фильм, но не скажу, где, не скажу, когда, пока не имею права, но очень скоро. Спектакль уже идет в театральном Центре «На Страстном», — отметил он.

Драматург добавил, что активно работает над вторым сезоном сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного?». Он поделился, что ему, вероятно, придется переписывать сценарий к одной из серий. Также сценарист рассказал о спектаклях «Интуиция» и «Неидеальный человек», которые сейчас идут в «Современнике» и драмтеатре им. М. Н. Ермоловой соответственно.

И несколько проектов пишется, но пока я о них даже говорить не могу, — поделился писатель.

Отвечая на вопрос о процессе работы, Цыпкин отметил, что заканчивает сценарии «после самой последней даты сдачи, в такси, в диком пожаре, с ошибками». Он добавил, что немного утрирует, «но не сильно».

То есть уже вот прямо сейчас снимаем, прямо сегодня, а сценария еще пока нет, но через час будет. Написал — сняли. Это ужасно, но так бывает, — пояснил сценарист.