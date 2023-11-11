Трейлер "Каскадеров" с Гослингом и Блант набрал 17 миллионов просмотров
Студия Universal опубликовала полноценный трейлер фильма "Каскадёры" - киноадаптации сериала восьмидесятых, рассказывавшего об опасностях лихой профессии. За неделю он набрал 17 млн просмотров.
Главные роли в новой ленте прославленного режиссёра Дэвида Литча ("Джон Уик", "Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Быстрее пули") исполнили не менее прославленные Райан Гослинг и Эмили Блант.
В других ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Тереза Палмер, Ли Мэйджорс, Стефани Сюй, Уинстон Дьюк, Бен Найт, Адам Данн и другие.
Мировая премьера - 1 марта 2024 года.
Кадры из фильма мы показывали здесь.