Тизер «Головоломки 2» стал самым популярным анимационным трейлером в истории Disney

9 ноября студия Pixar представила первый тизер «Головоломки 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции. Спустя сутки ролик суммарно собрал 157 млн просмотров, причём 78 млн из них пришлись на TikTok.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон: к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости появится новая эмоция: Тревожность. Судя по тизеру, героиню ждут серьёзные эмоциональные потрясения и путь к большому взрослению. Возможно, в сиквеле появятся и другие эмоции.