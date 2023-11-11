11 ноября «Кинопоиск» сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что сериал «Кибердеревня» получит новогодний спецэпизод. Также представители онлайн-кинотеатра опубликовали тематический постер, однако другие подробности не раскрыли.

«Кибердеревня» основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как могла бы выглядеть обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляются с помощью космических кораблей.