В Москве завершились съемки семейной комедии «Многодетство» с Нелли УВАРОВОЙ и Павлом САВИНКОВЫМ в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. В центре сюжета – большая семья Герасимовых, в которой пятеро детей, но отец мечтает еще и о шестом. Павел - архитектор и счастлив заниматься своим делом. Казалось бы, не жизнь, а идиллия, но как обычно, все портит квартирный вопрос.

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Теснота старенькой квартиры не дает возможности найти хоть пару квадратных сантиметров для себя и своих занятий. Зная, что с такой же проблемой сталкиваются не только они, Герасимов разрабатывает проект жилого комплекса специально для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится застройщику, но только как способ привлечь внимание. В итоге Павел оказывается перед выбором - увеличить свою жилплощадь, обманув таких же, как он, бедолаг либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком.

Не согласившись на сделку с совестью, главный герой увозит свою семью за город в старый дом, где когда-то жили еще его предки. Герасимовы решают своими руками построить «Ковчег». Этот выбор превращает жизнь семьи в настоящее приключение, открывает им силу большой дружной семьи и каждого ее члена в отдельности.

Для Нелли Уваровой роль будет снова неожиданной. После ее триумфального образа дурнушки в сериале «Не родись красивой» актриса шокировала зрителей образом платиновой секси-леди в фильме «Содержанки». Сейчас же она - в комедийной роли провинциального участкового.