«Марвелы» стартовали с $ 21,5 млн в США

По итогам первого дня показов в США фильм «Марвелы» (в СНГ — «Капитан Марвел 2») заработал в прокате всего $ 21,5 млн. Новая картина пятой фазы киновселенной Marvel стартовала хуже практически всех своих предшественников, опередив лишь провального «Невероятного Халка» с Эдвардом Нортоном — лента в 2008 году запустилась в США с $ 21,46 млн.

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Эксперты тем временем снизили прогнозы по сборам в первый уикенд в США до $ 52 млн. Если эта цифра окажется верной, то «Марвелы» покажут худший старт в истории киновселенной Marvel, уступив тому же «Невероятному Халку» ($ 55,4 млн) и «Человеку-муравью 3» ($ 55,7 млн).