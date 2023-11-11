Самый дорогой сериал индийского телевидения «Порус» закуплен для «Смотрим»
Самый дорогой за всю историю индийского телевидения сериал «Порус» (Porus) одновременно с выходом на телеканале «Россия-Культура» стал доступен подписчикам медиаплатформы «Смотрим». Каждую неделю с понедельника по четверг зрителям платформы будут открываться новые серии проекта – по три серии в день.
Историко-драматический телесериал сценариста и режиссёра Сиддхартха Кумара Тевари основан на истории жизни индийского царя Поруса (Пуру) из династии Пауравов (Лакш Лалвани) и посвящен его противостоянию войскам легендарного греческого полководца Александра Македонского. Сериал описывает события, происходившие более чем за триста лет до нашей эры, которые привели к битве на реке Гидаспе (Джелам) в 326 году до н.э. Несмотря на победу, Александр Македонский оставил царя Поруса у власти, и тот оставался союзником греков до самой своей смерти.
Сериал содержит большую долю вымысла. В частности, почти вся линия Пуру и его семьи является вымышленной, так как о них почти не сохранилось фактических сведений. Сюжетная линия с участием Александра, напротив, близка к исторической.
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