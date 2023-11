Финчер снял «Убийцу». Чем удивляет этот стильный и остроумный триллер

На парижском чердаке в закрытом на ремонт коворкинге уже несколько дней торчит подтянутый мужчина средних лет (Майкл Фассбендер). Он рассматривает в перекрестье прицела прохожих на улице и особенно поглядывает в одно из окон дома напротив. Там проживает его новая жертва — ничего личного, просто заказ. Через некоторое время прицел займет свое место на винтовке, а в наушниках зазвучит How Soon Is Now группы The Smiths. Однако в критический момент планы спутает некстати вызванная доминатрикс, а безымянный киллер с тысячей паспортов будет вынужден направить свои способности против заказчиков.