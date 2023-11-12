Что интересного посмотреть онлайн

Венецианские приключения Эркюля Пуаро, братья-фермеры, убегающие от демонов, подростковая детективная драма от отечественной студии и долгожданная финальная битва аниме-эпопеи. Мы знаем, чем можно раскрасить пасмурный ноябрьский вечер.

© Омск Здесь

Гениальный британский сыщик едет в Италию и впервые чувствует себя уязвимым. Аргентинские фермеры пытаются спастись от древнего зла. Родители узнают шокирующую правду о своих взрослеющих чадах. А человечество выходит на решающую схватку со злобными титанами. В рубрике #КиноЗдесь делимся новинками кино и сериалов, при просмотре которых вы испытаете леденящий душу страх, эстетическое удовольствие и настоящий азарт.

Видео дня

"Призраки в Венеции", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 103 минуты

О чём фильм. Третий фильм Кеннета Брана по мотивам книг Агаты Кристи, и вновь в роли блестящего детектива сам режиссёр. На этот раз Эркюль Пуаро берётся за расследование уже будучи на пенсии. Сыщик наслаждается заслуженным отдыхом в Венеции, когда на Хэллоуин его уговаривают посетить спиритический сеанс и разоблачить армейскую медсестру времён Первой мировой, которая теперь называет себя экстрасенсом. Во время магического ритуала один из участников действа оказывается убит.

Что интересного. Готичная красота мрачных интерьеров дома, в котором происходит основное действие, и харизматичные, глубокие персонажи делают картину интенсивнее по атмосферности, чем два предыдущих фильма. К тому же мы впервые видим моменты, когда гениальный сыщик уязвим. Невероятно, но ещё немного и Пуаро поверит в сверхъестественное! А может, после просмотра засомневается и ваш рациональный разум?

Кому не понравится. Тем, кто находится на противоборствующей стороне фанатов Шерлока Холмса.

"Одержимые злом", 2023 год

Режиссёр: Демиан Рунья

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 99 минут

О чём фильм. Два брата, живущие на ферме в аргентинской глубинке, находят в лесу изувеченный труп чистильщика. До того как быть убитым, он собирался расправиться с соседом, одержимым демоном. Братья-фермеры вместе с приятелем Руисом намереваются увезти заражённого подальше от своих жилищ, однако тот исчезает по дороге. На этом череда невесёлых событий не заканчивается: древнее зло губит Руиса и его жену, которая ждала ребёнка. Братья пытаются спастись бегством от нечистой силы, но зло уже внутри одного из них…

Что интересного. Хоррор, который реально способен вызвать настоящий ужас. Реки крови, искалеченные тела с анатомическими подробностями и постоянное ощущение приближающегося конца света. Режиссёр неприкрыто иллюстрирует отчаянную борьбу за выживание в мире, который утрачивает стабильность с каждой секундой. Досмотреть фильм до конца - тоже задачка не из простых.

Кому не понравится. Людям тонкой душевной организации.

"Цикады", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 8 серий по 50 минут

О чём сериал. Шестеро молодых людей, которые открывают для себя все прелести взрослой жизни, сталкиваются с её неприглядной стороной. Ужасная трагедия во время одной из тусовок сильно влияет не только на каждого из друзей, но и на их близких. Расследование случившегося открывает всё новые секреты, от которых волосы родителей встают дыбом. Подросткам не легче: охваченные страхом, растерянные, они не понимают, может ли жизнь теперь быть прежней.

Что интересного. Глянцевая драма с восходящими звёздами отечественного кино, а также Елизаветой Боярской, которая уже не в роли чьей-то дочери или молодой возлюбленной. В "Цикадах" она мать, задающаяся вопросом, хорошо ли вообще она знает своего ребёнка. На данный момент вышло три серии. Каждая раскрывает новые подробности запутанной истории, словно следующая страница детективной книги, что, конечно, вызывает желание ждать новых серий и попытаться быстрее других зрителей собрать воедино картинку произошедшего.

Кому не понравится. Кому тяжело оставаться заинтиригованным неделями.

"Атака титанов", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.7 (9 место в топ-250 лучших сериалов)

Время: 30 серий от 23 до 84 минут (4-й сезон)

О чём сериал. Долгожданный финал культового аниме XXI столетия. На протяжении 10 лет зрители по всему миру следили за сражением людей с огромными существами, не обременёнными интеллектом и жадными до человеческой плоти. Сотню лет цивилизация была защищена от титанов высокой стеной, пока однажды самые разумные из гигантов не разрушили участок укрепления. Монстры захватывают город, а главный герой, подросток Эрен Йегер, теряет мать. Теперь он хочет отомстить и навсегда покончить с мерзкими тварями.

Что интересного. Эффектные боевые сцены, мастерская режиссура, эмоциональность и широкий спектр затрагиваемых тем - то, что вывело этот экшен на первые строчки рейтингов аниме-сериалов и в топы зрительских сердечек. В финальном полуторачасовом эпизоде поклонники увидят эпохальную битву за будущее человечества, но, скорее всего, у них останется много вопросов, как, впрочем, и у главных героев. Можно ли повлиять на будущее или оно предопределено? Что ж, мы уже, кажется, привыкли к таким концовкам многолетних киноэпопей.