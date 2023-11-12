Эксперт по работе с молодежью оценил сериал «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не окажет воздействия на сознание подростков и скорее будет интересен тем, кто был реальными свидетелями эпохи, показанной в фильме. Об этом 10 ноября заявил директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Павел Горюнов .

При этом эксперт не исключает, что герои сериала могут с экрана «шагнуть» в мемы, уйти в социальные сети.

"Кино вполне любопытное, снято красиво, отражает эпоху. В нашей стране тематика конца 80-х начала 90-х очень хорошо заходит, потому что основные потребители медиаматериалов взрослели именно в ту пору. Мы по прошествии лет можем воспринимать то время с ностальгией", - заявил Павел Горюнов.

По мнению Горюнова, современные подростки живут гораздо более интенсивной жизнью, нынешняя молодежь разительно отличается от показанной в сериале. Образ улицы, с точки зрения эксперта, тоже уже не тот, что был 30 лет назад, особенно если говорить про мегаполисы. Возрастные конфликты остаются в подростковой среде. Но такие разборки вышли на новый уровень — они зачастую и зарождаются, и реализуются в интернет-пространстве, в ходе словесных баталий, подчеркивает Горюнов.