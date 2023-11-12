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Фильм «Иллюзия обмана 3» станет переосмыслением

Две недели назад Lionsgate International запустила в полноценное производство фильм «Иллюзия обмана 3». 9 ноября председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк поделился, что третья часть станет переосмыслением серии. Также Дрейк объявил, что съёмки ленты начнутся весной 2024 года.

Фильм «Иллюзия обмана 3» станет переосмыслением
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К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»), а сценарий напишет Майкл Лессли («Кредо убийцы», «Макбет»).

Продюсерами ленты выступят Алекс Курцман и Бобби Коэн. Подробности сюжета, сроки и дата выхода триквела пока не раскрываются.

Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016-м. Суммарно две картины собрали в мировом прокате более $ 680 млн.

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