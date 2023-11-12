Фильм «Иллюзия обмана 3» станет переосмыслением

Две недели назад Lionsgate International запустила в полноценное производство фильм «Иллюзия обмана 3». 9 ноября председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк поделился, что третья часть станет переосмыслением серии. Также Дрейк объявил, что съёмки ленты начнутся весной 2024 года.

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Продюсерами ленты выступят Алекс Курцман и Бобби Коэн. Подробности сюжета, сроки и дата выхода триквела пока не раскрываются.