Американцы рассказали, почему боятся сказки «Морозко»
ВАШИНГТОН, 12 ноября, ФедералПресс. Американцы, посмотревшие советский фильм «Морозко» Александра Роу, испугались многих персонажей, в том числе Бабы-яги, появившейся в кинокартине.
«Самое жуткое – это ведьма, которую русские зовут Бабой-ягой! А какой у нее ужасный голос… Я взрослый человек, но когда услышала ее (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме», – рассказала одна из жительниц Штатов, посмотревшая ленту.
Американцы признались, что страх на них нагнали парень, превращающийся в медведя, Морозко, ведьма и кот.
Фильм вышел в 1964 году в СССР. В Штатах его назвали «Джек Фрост». Сказка сразу вышла на видеокассетах. Хотя прошло больше полувека, фильм до сих пор пугает американцев.
Также зрителей возмутила главная героиня – Настенька. Критику она получила за свою кротость. А вот Марфушеньке досталось за нелепый вид и макияж, пишет «Пятый канал».