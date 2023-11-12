Американцы рассказали, почему боятся сказки «Морозко»

«Самое жуткое – это ведьма, которую русские зовут Бабой-ягой! А какой у нее ужасный голос… Я взрослый человек, но когда услышала ее (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме», – рассказала одна из жительниц Штатов, посмотревшая ленту.