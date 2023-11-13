Появились новые кадры ремейка «Иван Васильевич меняет все»

— Все мы любим культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию», но я даже не думал, что доведется прикоснуться к ней. Наше кино — это история по мотивам, но все равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм. Все — и авторы, и актеры — подходят к работе с большой любовью, чтобы порадовать зрителей в преддверии Нового года. Очень надеюсь, что у нас получится вас повеселить и где-то даже удивить.