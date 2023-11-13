Появились новые кадры ремейка «Иван Васильевич меняет все»
Новые кадры со съемок музыкального телефильма «Иван Васильевич меняет все» появились в Сети. Картина выйдет 31 декабря на телеканале ТНТ. «Вечерняя Москва» узнала, какие сюрпризы ждут зрителей.
Режиссерами новогоднего телефильма выступили Миша Семичев и Роман Ким.
— Музыкальные номера — одно из самых сложных и интересных испытаний в проекте. Нашей задачей было не просто заявить музыкантов с известными хитами, а органично внедрить их в сюжет фильма, — рассказывает «Вечерке» Ким. — Каждый исполнитель будет исполнять важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя. Я уверен, что образы, которые мы для них подобрали, и то, как они в них вжились, вас точно удивят.
По словам Миши Семичева, фильм — не ремейк и не продолжение легендарной картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (по мотивам пьесы Михаила Булгакова), вышедшей 50 лет назад.
— Мы, как преданные фанаты оригинальной картины Гайдая, хотим сохранить всем знакомую атмосферу фильма, — отмечает Семичев. — И при этом наполнить ее актуальной сейчас музыкой и новым прочтением культовых хитов. Это булгаковский сюжет, который всем знаком, в обертке новогоднего телефильма.
Максим Лагашкин: тот самый Жорж
Актер Максим Лагашкин, известный по сериалу «Жуки», примерит на себя роль, которую блестяще исполнил Леонид Куравлев — Жоржа Милославского.
— Все мы любим культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию», но я даже не думал, что доведется прикоснуться к ней. Наше кино — это история по мотивам, но все равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм. Все — и авторы, и актеры — подходят к работе с большой любовью, чтобы порадовать зрителей в преддверии Нового года. Очень надеюсь, что у нас получится вас повеселить и где-то даже удивить.
Демис Карибидис: Шурик с акцентом
Комедийному актеру-грузину Карибидису досталась роль ученого Шурика, который по сюжету случайно открыл дверь в прошлое.
— Для меня большая честь — примерить на себя образ персонажа, которого все знают до мельчайших деталей, — говорит Карибидис. — Наверное, мне досталась самая сложная задача, так как из всего актерского ансамбля я меньше всего похож на своего персонажа. Я постарался перенять органику Александра Демьяненко и привнес немного от себя. Это интересное приключение в моей карьере, я наслаждаюсь.
Ольга Бузова: потолстела для роли
Склочную жену управдома Ивана Бунши — Ульяну сыграет певица и телеведущая Ольга Бузова. Специально для этой роли ей наложили пластический грим, который моментально добавил актрисе несколько лет и килограмм. Получилось эффектно!
Тимур Батрутдинов: отрастил бороду
Ивана Грозного и Буншу сыграет Тимур Батрутдинов.
— Декорации мы выстраивали один в один, как в фильме — по старым чертежам. У Гайдая сцена погони снималась в Ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов Великий. Там мы погрузились в историческую атмосферу времен Ивана Грозного, — сказал Тимур. — Но это совершенно другой фильм, и я на этом настаиваю. В нашу историю вплетены и некоторые моменты из мною горячо любимых фильмов «Назад в будущее», «Рика и Морти».
Марина Кравец: представит свою версию песни
Роль жены профессора Шурика исполнит актриса Марина Кравец. Она представит свою версию известного шлягера «Звенит январская вьюга».
Филипп Киркоров: стал «Королемсолнце»
В музыкальном фильме народный артист России Филипп исполнит свой хит «Дива», а его голову украсит солнечная корона, напоминающая головной убор французского короля Людовика XIV. То же можно сказать и о его наряде.
Хоровод перевоплощений
Денис Дорохов исполнит роль Владимира Ильича Ленина, а Азамат Мусагалиев станет Иосифом Сталиным. В каких кадрах появятся эти персонажи, пока неизвестно. В этом кино можно будет увидеть и звезду «Реальных пацанов» Валентину Мазунину в роли Екатерины II. А Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в новую версию культового квартета ABBA.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Кратюк, кинокритик:
— Сейчас режиссеры возвращаются к классике. В Театре сатиры поставили спектакль «Иван Васильевич» по пьесе Булгакова. Не стоит воспринимать новый фильм как пародию на полюбившийся всем советский — так же, как не стоит иметь завышенные ожидания. Очевидно, что это будет другое кино, и, вполне возможно, оно получится неплохим. Зритель не зря смотрит одни и те же советские картины каждый год — это, безусловно, шедевры. Но хорошо, что у зрителя есть выбор.
Сюжет
Используя машину времени, Шурик хочет вернуть домой Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, постоянно ломается. Поэтому герои перемещаются в различные времена и страны, а там — оказывают влияние на прошлое.