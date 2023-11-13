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«Нам придётся сражаться»: вышел эпичный трейлер первой части фильма «Мятежная луна»

Netflix во время мероприятия Geeked Week 23 опубликовал полноценный трейлер первой части фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Она получила подзаголовок «Дитя огня».

Вышел эпичный трейлер первой части фильма «Мятежная луна»
© Чемпионат.com

В начале трейлера показали мирную жизнь людей, которую прерывают прилетевшие солдаты. Далее главная героиня, сыгранная Софией Бутеллой, расправляется с захватчиками.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. В колонии живёт бывший солдат, а ныне обычная жительница, Кора. Она будет собирать команду, чтобы объединиться и защитить родной дом.

В фильме снялись Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Первая часть картины выйдет в Netflix 22 декабря. Вторая часть доберётся до релиза в апреле 2024 года.

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