В сети — последний фильм Майкла Кейна. Почему прощальную роль стоит увидеть?

В сети вышел «Великий беглец» — фильм, которым свою актерскую карьеру решил завершить великий Майкл Кейн. Эта основанная на реальных событиях картина рассказывает историю ветерана высадки в Нормандии, сбежавшего из дома престарелых на памятные торжества в честь «Дня Д». «Лента.ру» рассказывает, что из этого вышло.

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Ветеран Второй мировой войны, участник высадки в Нормандии Бернард Джордан (Майкл Кейн) печально стоит на побережье, вспоминая дни боев. У Берни, как его с любовью зовет персонал дома престарелых на юге Великобритании, есть повод — семидесятая годовщина «Дня «Д». Джордан не участвует во встрече ветеранов во Франции, потому что не хочет оставлять жену Ирен (Гленда Джексон). Однако именно супруга в ночь перед празднованием уговаривает Берни отправиться на торжество своим ходом. Джордан пересекает Ла-Манш и в последний раз в жизни погружается в события 1944-го, часть которых он годами пытался забыть.

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В октябре этого года Майкл Кейн заявил в эфире BBC, что завершает актерскую карьеру. Причина — сужение диапазона ролей: «Сегодня мне могут предложить только роли 90-летних. Ну, может быть, еще 85-летних. Героев будут играть молодые и красивые мальчики и девочки, так что, пожалуй, мне лучше уйти на покой». Разговор был приурочен к выходу в прокат фильма «Великий беглец», который получил прекрасные отзывы критиков. В этих обстоятельствах Кейн также увидел возможность уйти на пике. В последние годы артист играл роли второго плана (как в чешском «Средневековье») или снимался в небольших независимых картинах (типа «Бестселлера»). Его фирменная ироничная манера держать себя на экране служила для этих более или менее простых фильмов дорогим украшением, но уже давным-давно не составляла их сути. Для актера, который работал с 1950-х и блистал в «Убрать Картера» или в «Человеке, который хотел быть королем», это действительно было ненужное снижение ставок.

«Великий беглец» — совсем другое дело. Здесь у Кейна главная роль и какая — ветеран Второй мировой, участник высадки в Нормандии, угодивший в новостные сводки благодаря побегу из дома престарелых. Бернард Джордан — совершенно реальный человек, совершивший свое путешествие по местам боевой славы в 2014-м. Занятно, что этой осенью его история стала основой сразу для двух фильмов — помимо «Великого беглеца», это «Последний стрелок» с Пирсом Броснаном в возрастном гриме. Там, правда, герою поменяли имя (героя Броснана зовут Арти Кроуфорд), чтобы иметь больше свободы в интерпретации кинематографической фактуры.

«Великий беглец» Оливера Паркера придерживается событий вполне достоверно. На уровне фабулы эта картина может даже отпугнуть: фильм о гордом ветеране обещает нечто заунывно патриотическое, парадный портрет на фоне флага. И тем приятнее, что «Великий беглец» эти ожидания неоднократно обманывает

В первую очередь речь идет, конечно, о центральном дуэте. Кейн и Гленда Джексон впервые снимались вместе пятьдесят лет назад, в «Романтичной англичанке», где Майкл играл заносчивого писателя, а Гленда — его заскучавшую жену. Спустя почти полвека они вновь встретились, чтобы разыграть на экране лучшую мелодраму года.

В репертуарных театрах есть традиция придумывать спектакли для самых пожилых членов труппы, выстроенные как каскад пронзительных бенефисов. «Великий беглец» в той части, где речь идет об отношениях Ирен и Берни, это именно такая постановка, требующая от артистов не только таланта, но и неподдельной подлинности. В том, как Ирен покрывает сбежавшего мужа, как беспокоится за его здоровье, как ищет в комнате старую пластинку или ест рыбу, эта самая подлинная жизнь есть в полном объеме. Кейн большую часть экранного времени находится в другом сюжетном пространстве, однако финал его истории посвящен именно возвращению к любимой жене. И именно здесь линия Берни достигает своего эмоционального пика.

Что касается этих высших точек драматургии, то кажется, что маршрут построен заранее: честь, гордость, одинокая слеза на гладко выбритой щеке бывших солдат и прочие благородные пошлости. Однако Оливер Паркер снял не фильм-праздник, а скорее фильм-мемориал — в самом лучшем смысле этого слова. У каждого из героев-ветеранов обнаруживается незаживающая язва, гнетущий проступок, память о котором отравила всю последующую долгую жизнь. Паркер использует отлет камеры не для того, чтобы показать монументальность героев, а чтобы подчеркнуть их одиночество. Главная в этом смысле сцена разворачивается на кладбище, где Кейн оказывается в окружении могил бывших сослуживцев. Что же касается боевого братства, то оно выражено в эпизоде, в котором Берни Джордан подсаживается за стол к дожившим до юбилейной даты немецким солдатам.

Паркер безошибочно вскрывает самые болезненные темы, связанные со Второй мировой. На войне все без исключения получают перелом судьбы и душевные раны, но эта неизбежная горечь победы в «Великом беглеце» подана со всей возможной деликатностью

Фильм не пытается задеть чьи-то чувства, а лишь вежливо обращается к ним. И вряд ли кто-то из зрителей останется к увиденному равнодушен. С точностью режиссуры в ключевых сценах, вероятно, связана и единственная проблема фильма — неловкие флешбэки, где Берни и Ирен играют молодые Уилл Флетчер и Лора Маркус. Эти (немногочисленные, к счастью) кадры придают «Великому беглецу» ненужный нафталиновый привкус. Кажется, если Кейн и Джексон разыграли бы те же сцены на словах, эффект был бы сильнее.

Однако даже при этой легкой небезупречности «Великий беглец» — прекрасный и необыкновенно уместный сегодня фильм. В военной части он сторонится глупой эйфории, в мелодраматической — избегает громких слов. И, пожалуй, именно такой фильм заслуживает стать заключительной точкой сразу для двух великолепных актерских историй: Гленда Джексон скончалась в июне нынешнего года, успев, правда, посмотреть картину вместе со своим партнером. Майкл Кейн, как известно, много лет отказывался смотреть фильмы с собственным участием. Исключение, сделанное для «Великого беглеца» в этом контексте говорит само за себя.