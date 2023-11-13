Несмотря на забастовки в США, фильм «Супермен: Наследие» выйдет вовремя

Режиссёр фильма «Супермен: Наследие» Джеймс Ганн подтвердил, что премьера фильма всё так же запланирована на 11 июля 2025 года. Забастовки сценаристов и актёров в США не изменили планы постановщика.

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Ганн поблагодарил свою команду за проделанную работу и отметил, что самое интересное ждёт их впереди.

Благодаря усилиям нашей талантливой команды, которая никогда не теряла веры во время самых длительных забастовок в истории Голливуда, продолжая двигаться вперед, «Супермен: Наследие» ожидается первоначально запланированной дате выпуска — 11 июля 2025 года.