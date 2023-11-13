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Съёмки второго сезона сериала «Песочный человек» возобновятся до конца месяца

Продюсер сериала «Песочный человек» и автор одноимённого комикса Нил Гейман подтвердил, что съёмочный процесс второго сезона шоу стартует до конца ноября. Точную дату Гейман назвать не смог.

Съёмки второго сезона «Песочного человека» возобновятся до конца месяца
© Чемпионат.com

Производство второго сезона проекта приостанавливали из-за забастовок актёров и сценаристов. Они закончились, и теперь Netflix может спокойно продолжить съёмки.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в августе 2022 года и стремительно набрал популярность. Шоу получило хорошие оценки как от аудитории, так и от критиков. Отмечали, что создателям проекта хорошо удалось экранизировать оригинальный комикс Геймана. Фанаты с нетерпением ждут продолжение истории Морфея.

Даты выхода у второго сезона «Песочного человека» пока что нет.

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