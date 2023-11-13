Съёмки второго сезона «Песочного человека» возобновятся до конца месяца

Продюсер сериала «Песочный человек» и автор одноимённого комикса Нил Гейман подтвердил, что съёмочный процесс второго сезона шоу стартует до конца ноября. Точную дату Гейман назвать не смог.

© Чемпионат.com

Производство второго сезона проекта приостанавливали из-за забастовок актёров и сценаристов. Они закончились, и теперь Netflix может спокойно продолжить съёмки.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в августе 2022 года и стремительно набрал популярность. Шоу получило хорошие оценки как от аудитории, так и от критиков. Отмечали, что создателям проекта хорошо удалось экранизировать оригинальный комикс Геймана. Фанаты с нетерпением ждут продолжение истории Морфея.