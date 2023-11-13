"Капитан Марвел 2" стартовал в прокате хуже всех фильмов Marvel
Фильм "Капитан Марвел 2" (The Marvels) не оправдал чаяний создателей и показал худший результат среди всех картин киновселенной Marvel в США. Лента в свои первые выходные собрала в домашнем прокате всего 47 млн долларов, пишет Variety.
Прогнозировалось, что фильм может стартовать с 75-80 млн долларов в первый уик-энд, но ближе к дате премьеры называлась уже более скромная цифра в 60-65 млн долларов. Но даже до нее супергероика не дотянула. Только две картины Marvel до этого зарабатывали на старте менее 60 млн долларов в США - "Невероятный Халк"(55,4 млн долларов) и "Человек-муравей"(57,2 млн долларов).
Мировые сборы составили 88,5 млн долларов, тогда как Disney рассчитывал на 140 млн долларов. Производство сиквела обошлось в 220 млн долларов, еще 100 млн долларов было потрачено на продвижение картины.
Винят в сложившейся ситуации, в первую очередь, забастовку актеров, из-за которой звезды фильма не могли даже давать интервью о своей работе.
Трейлер фильма - здесь.