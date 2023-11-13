«Проекция на нашу жизнь»: Режиссер Войтинский об успехе «По щучьему велению»
Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский прокомментировал новости о лидерстве картины в прокате третьи выходные подряд.
Всего у «По щучьему велению» 1,8 млрд рублей, фильм уже на 8 месте в рейтинге самых кассовых российских фильмов.
«Мне кажется, никто не ожидал такого результата, но это очень приятная неожиданность. При этом из фильмов, которые заняли первые семь позиций рейтинга, шесть вышли под Новый год. Исключение — лишь картина “Вызов”», - рассказал Войтинский НСН.
Александр Войтинский назвал факторы успеха картины.
«Во-первых, сказка все-таки знаменитая, люди пошли на знакомое название. Во-вторых, создатели картины относятся с любовью и к зрителям, и к персонажам. Я читал отклики на наш фильм, даже об отрицательных персонажах отзываются положительно. Да и для меня самого не существует плохих людей, злодеев. В нашей сказке даже отрицательные герои — это люди со своими проблемами, я отношусь к ним с симпатией, эмпатией, понимаю их. Наверное, это единственно верный подход, так должно быть и в жизни. Зрители со мной согласились, они хотят жить в такой вселенной. Любая сказка — это проекция на нашу жизнь», - отметил режиссер.
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