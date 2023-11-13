Режиссер Войтинский об успехе «По щучьему велению»

«Во-первых, сказка все-таки знаменитая, люди пошли на знакомое название. Во-вторых, создатели картины относятся с любовью и к зрителям, и к персонажам. Я читал отклики на наш фильм, даже об отрицательных персонажах отзываются положительно. Да и для меня самого не существует плохих людей, злодеев. В нашей сказке даже отрицательные герои — это люди со своими проблемами, я отношусь к ним с симпатией, эмпатией, понимаю их. Наверное, это единственно верный подход, так должно быть и в жизни. Зрители со мной согласились, они хотят жить в такой вселенной. Любая сказка — это проекция на нашу жизнь», - отметил режиссер.