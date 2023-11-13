Перезапуск «Офиса» отменен

Создатель проекта отметил, что считает сюжетную линии шоу завершенной и не нуждающейся в продолжении или ремейке. «Я бы не хотел ничего переснимать с другими актерами, ведь тот состав был идеальным», — сказал Дэниелс. При этом, он отметил, что не отрицает возможность создания спин-оффа «Офиса».