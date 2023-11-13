Перезапуск «Офиса» отменен
Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что перезапуск ситкома отменен. Его слова приводит The Wrap.
Создатель проекта отметил, что считает сюжетную линии шоу завершенной и не нуждающейся в продолжении или ремейке. «Я бы не хотел ничего переснимать с другими актерами, ведь тот состав был идеальным», — сказал Дэниелс. При этом, он отметил, что не отрицает возможность создания спин-оффа «Офиса».
Ранее сообщалось, что Грег Дэниелс работает над перезапуском проекта. Отмечается, что о проекте будет официально объявлено после завершения продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.
«Офис» — американский ситком, адаптация одноименного популярного сериала канала BBC. Сериал транслировался на телеканале NBC с 24 марта 2005 года по 16 мая 2013 года и насчитывает 9 сезонов.