Новые эпизоды сериала «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ» доступны на KION и в сообществе Киностудии Горького ВКонтакте
10 эпизодов сериала «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданного Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уже опубликованы в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького в социальной сети ВКонтакте. Проект доступен для всех зрителей бесплатно.
Специальный сезон популярного сериала «Хочу все знать!» знакомит со структурой мировой финансовой системы и простыми правилами обращения с личными средствами, а также рассказывает историю денег. Возрастное ограничение 6+.
Как построить сильную экономику? Сколько россияне платят налогов? Как посчитать уровень жизни в регионах с помощью индекса борща? Об этом можно узнать из новых серий. Или о том, как работает современная экономика: почему доллар главная резервная валюта и как страны снижают свою зависимость от расчетов в долларах, о чем говорит уровень ВВП, что такое государственный долг и сколько на сегодняшний день должна наша стана, как работают Всемирный банк и Центральный банк России. А также о наличных деньгах. Например, почему мы до сих пор используем монеты, как устроен монетный двор и как распознать фальшивую купюру.
Первые эпизоды уже рассказывали о способах создания криптовалюты, фондовых биржах, финансовых кризисах, плановой экономике и инфляции, устройстве российской банковской системы и экономических санкциях.
В следующую пятницу появится еще пять новых серий. Всего выйдет 30 эпизодов по 12 минут, каждый из них ответит просто на три сложных вопроса о деньгах и финансах.