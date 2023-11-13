Новые эпизоды сериала «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ» доступны на KION и в сообществе Киностудии Горького ВКонтакте

10 эпизодов сериала «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданного Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уже опубликованы в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького в социальной сети ВКонтакте. Проект доступен для всех зрителей бесплатно.

Как построить сильную экономику? Сколько россияне платят налогов? Как посчитать уровень жизни в регионах с помощью индекса борща? Об этом можно узнать из новых серий. Или о том, как работает современная экономика: почему доллар главная резервная валюта и как страны снижают свою зависимость от расчетов в долларах, о чем говорит уровень ВВП, что такое государственный долг и сколько на сегодняшний день должна наша стана, как работают Всемирный банк и Центральный банк России. А также о наличных деньгах. Например, почему мы до сих пор используем монеты, как устроен монетный двор и как распознать фальшивую купюру.