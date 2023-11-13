«Модный бизнес»: премьера мини-сериала с Сашей Стоуном

12 ноября команда Super анонсировала выход 10-серийного шоу о моде в России, ведущим которого стал спортсмен и блогер Саша Стоун. Он несколько месяцев путешествовал по стране в поисках дизайнеров, чьи бренды отражают культурные коды российских регионов, чтобы узнать, как выглядит изнанка отечественной фешн-индустрии.

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Каждая серия шоу посвящена одному бренду. Так, героиней нижегородского выпуска стала эклектичная марка Yallo дизайнера Оли Миклиной, чью одежду в технике пэчворк любят представительницы арт-тусовки, а модным гидом Саши Стоуна по Петербургу выступила основательница апсайкл-бренда `Rishi Маргарита Резникова. Участники проекта поделились с Сашей историями пути к мечте и дали четкие инструкции, как запустить бренд и прийти к успеху, не растеряв индивидуальность.

Бренды, ставшие героями «Модного бизнеса в России», объединяет общая идея: их ДНК тесно связаны с локальной идентичностью. Уроженка Бурятии Надя Абзаева создает одежду для современных кочевников, в дизайне которой кочевая культура переплетается с шаманизмом. Лена Максимова изучает модную историю родной Якутии, которую потом адаптирует в современном ключе в своем бренде Muus. Выпускница лондонского Central Saint Martins Саша Гапанович создает одежду, где все — от материалов до силуэтов — пропитано любовью к Мурманску и русскому Северу.