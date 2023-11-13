Netflix опубликовал тизер приключенческого боевика "Мадемуазель"

Главную роль исполнила Милли Бобби Браун.

Поклонники жанра экшен получили возможность приобщиться к новому детищу Netflix – фильму-фэнтези «Мадемуазель». Стриминговый сервис выпустил короткий видеролик с нарезкой его кадров. Роли в картине исполнили Милли Бобби Браун, Анджела Бассетт, Робин Райт, Рэй Уинстон, Ник Робинсон, Брук Картер и Шохре Агдашту. Снял картину Хуан Карлос Фреснадильо по сценарию Дэна Мазо.

Сюжет строится вокруг юной скромной девушки, которая согласилась выйти замуж за прекрасного принца, но обнаружила, что его венценосная семья использует её в качестве жертвы, чтобы вернуть древний долг. Брошенная в пещеру с огнедышащим драконом, она должна приложить гигантские усилия, чтобы выжить.