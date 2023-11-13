Вышел финальный трейлер "Брата 3"
Опубликован финальный трейлер т.н. "Брата 3" (строго 18+), криминального художественного фильма, к дилогии Балабанова не имеющего никакого отношения. От слова "вообще". Более того - он даже не совсем "3", как нам недавно разъяснили.
В ролях - Александра Вознесенская, Владимир и Юрий Торсуевы (Электроник и Сыроежкин), Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, номинант премии "Оскар" Эрик Робертс (не радуйтесь особо: актер снимается за шаверму вообще везде, куда позвали), Антон Зацепин, Юлия Переверзева и Мики Авалон.
В кино - уже с 23 ноября. При этом любопытно отметить, что рейтинг ожидаемость проекта на портале "Кинопоиск" - 13%.