Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер «Гарфилда» — перезапуска серии мультфильмов о знаменитом говорящем коте. Премьера ленты с Крисом Праттом («Стражи Галактики») в главной роли состоится в мае 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Перезапуск «Гарфилда» расскажет историю одноимённого бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).