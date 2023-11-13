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В топ-100 великих фильмов XXI века по версии "Кинопоиска" вошли 7 российских фильмов

Фильмы "Нефть" Пола Томаса Андерсона, "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча и "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки возглавили рейтинг 100 великих фильмов XXI века по версии "Кинопоиска". В топ вошли семь российских лент: выше других в рейтинге расположилась драма Алексея Балабанова "Груз 200", заняв 17 место.

В топ-100 великих фильмов XXI века вошли 7 российских фильмов
© Российская Газета

В первую десятку также вошли "Догвилль", "Старикам тут не место", "Аватар", "Вечное сияние чистого разума", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Начало"и "Однажды в… Голливуде".

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Среди российских фильмов, попавших в список, - "Левиафан" Андрея Звягинцева (55 место), "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова (77 место), "Аритмия" Бориса Хлебникова (80 место), "Шапито-шоу" Сергея Лобана (82 место), "Возвращение" и "Елена" опять же Звягинцева (85 место и 98 место соответственно).

Составители рейтинга отмечают, что если бы топ "составлялся не по балльной системе, а по количеству упоминаний", то его возглавило бы бессмертное аниме Миядзаки "Унесенные призраками".

Публикуем первые 25 позиций рейтинга "100 великих фильмов XXI века от "Кинопоиска":

"Нефть". Режиссер: Пол ТомасАндерсон"Малхолланд Драйв". Режиссер: ДэвидЛинч"Унесенные призраками". Режиссер: Хаяо Миядзаки"Догвилль". Режиссер: Ларс фон Триер"Аватар". Режиссер: Джеймс Кэмерон"Старикам тут не место". Режиссер: Итан Коэн"Вечное сияние чистого разума". Режиссер: Мишель Гондри"Безумный Макс: Дорога ярости". Режиссер: Джордж Миллер"Начало". Режиссер: Кристофер Нолан"Однажды в… Голливуде". Режиссер: Квентин Тарантино"Паразиты". Режиссер: Пон Джун-хо"Властелин колец: Братство Кольца". Режиссер: ПитерДжексон"Олдбой. Режиссер": Пак Чхан-ук"Интерстеллар". Режиссер: Кристофер Нолан"Темный рыцарь". Режиссер: Кристофер Нолан"Ла-Ла Ленд". Режиссер: Дэмьен Шазелл"Груз 200". Режиссер: Алексей Балабанов"Меланхолия". Режиссер: Ларс фон Триер"Убить Билла". Режиссер: Квентин Тарантино"Одержимость". Режиссер: Дэмьен Шазелл"Социальная сеть". Режиссер: ДэвидФинчер"Властелин колец: Возвращение короля". Режиссер: ПитерДжексон"Бёрдмэн". Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту"1+1". Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано"Амели". Режиссер: Жан-Пьер Жёне

Над созданием списка редакция портала работала вместе с 230 представителями киноиндустрии. Среди них - Вячеслав Муругов, Валерий Тодоровский, Гавриил Гордеев, Клим Шипенко, Яна Вагнер, Марина Степнова, Павел Лунгин, Роман Кантор, Станислав Зельвенский, Адильхан Ержанов, Артем Габрелянов и другие. Всего респонденты упомянули более 700 фильмов.

Фильмы и сериалы, Властелин колец: Возвращение Короля, Догвилль, Малхолланд Драйв, Властелин колец: Братство кольца, Груз 200, Убить Билла, Аватар, Вечное сияние чистого разума, Старикам тут не место, 1+1, Меланхолия, Начало, Бёрдмэн, Ла-Ла Ленд, Нефть, Социальная сеть, Возвращение, Тёмный рыцарь, Безумный Макс: Дорога ярости, Интерстеллар, Одержимость, Аритмия, Хаяо Миядзаки, Клим Шипенко, Эрик Толедано, Марина Степнова, Дэмьен Шазелл, Сергей Лобан, Ларс фон Триер, Гавриил Гордеев, Станислав Зельвенский, Борис Хлебников, Джордж Миллер, Итан Коэн, Вячеслав Муругов, Павел Лунгин, Гонсалес Иньярриту, Валерий Тодоровский, Тимур Бекмамбетов, Адильхан Ержанов, Джеймс Кэмерон, Мишель Гондри, Дэвид Линч, Кристофер Нолан, Андрей Звягинцев, Алексей Балабанов, Томас Андерсон, Квентин Тарантино
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