В топ-100 великих фильмов XXI века вошли 7 российских фильмов

В топ-100 великих фильмов XXI века по версии "Кинопоиска" вошли 7 российских фильмов
Фильмы "Нефть" Пола Томаса Андерсона, "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча и "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки возглавили рейтинг 100 великих фильмов XXI века по версии "Кинопоиска". В топ вошли семь российских лент: выше других в рейтинге расположилась драма Алексея Балабанова "Груз 200", заняв 17 место.
В первую десятку также вошли "Догвилль", "Старикам тут не место", "Аватар", "Вечное сияние чистого разума", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Начало"и "Однажды в… Голливуде".
Среди российских фильмов, попавших в список, - "Левиафан" Андрея Звягинцева (55 место), "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова (77 место), "Аритмия" Бориса Хлебникова (80 место), "Шапито-шоу" Сергея Лобана (82 место), "Возвращение" и "Елена" опять же Звягинцева (85 место и 98 место соответственно).
Составители рейтинга отмечают, что если бы топ "составлялся не по балльной системе, а по количеству упоминаний", то его возглавило бы бессмертное аниме Миядзаки "Унесенные призраками".
Публикуем первые 25 позиций рейтинга "100 великих фильмов XXI века от "Кинопоиска":
"Нефть". Режиссер: Пол ТомасАндерсон"Малхолланд Драйв". Режиссер: ДэвидЛинч"Унесенные призраками". Режиссер: Хаяо Миядзаки"Догвилль". Режиссер: Ларс фон Триер"Аватар". Режиссер: Джеймс Кэмерон"Старикам тут не место". Режиссер: Итан Коэн"Вечное сияние чистого разума". Режиссер: Мишель Гондри"Безумный Макс: Дорога ярости". Режиссер: Джордж Миллер"Начало". Режиссер: Кристофер Нолан"Однажды в… Голливуде". Режиссер: Квентин Тарантино"Паразиты". Режиссер: Пон Джун-хо"Властелин колец: Братство Кольца". Режиссер: ПитерДжексон"Олдбой. Режиссер": Пак Чхан-ук"Интерстеллар". Режиссер: Кристофер Нолан"Темный рыцарь". Режиссер: Кристофер Нолан"Ла-Ла Ленд". Режиссер: Дэмьен Шазелл"Груз 200". Режиссер: Алексей Балабанов"Меланхолия". Режиссер: Ларс фон Триер"Убить Билла". Режиссер: Квентин Тарантино"Одержимость". Режиссер: Дэмьен Шазелл"Социальная сеть". Режиссер: ДэвидФинчер"Властелин колец: Возвращение короля". Режиссер: ПитерДжексон"Бёрдмэн". Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту"1+1". Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано"Амели". Режиссер: Жан-Пьер Жёне
Над созданием списка редакция портала работала вместе с 230 представителями киноиндустрии. Среди них - Вячеслав Муругов, Валерий Тодоровский, Гавриил Гордеев, Клим Шипенко, Яна Вагнер, Марина Степнова, Павел Лунгин, Роман Кантор, Станислав Зельвенский, Адильхан Ержанов, Артем Габрелянов и другие. Всего респонденты упомянули более 700 фильмов.