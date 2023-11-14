В России сняли сериал о послевоенной Чечне и волке на собачьих боях

«Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи» — с этой притчи царя Соломона начинается философский сериал «Абрек», созданный онлайн-кинотеатром Start при поддержке Института развития интернета по повести чеченского политика, лауреата Пушкинской премии Джамбулата Умарова. «Лента.ру» объясняет, чему посвящена эта эпическая остросюжетная драма, основное действие которой разворачивается в небольшом чеченском ауле начала нулевых.

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Великобритания, 1993 год. Авантюрист Фредди Томпсон (Стив Форман), вызванный на дворцовый ковер к чопорным кошелькам, убеждает развернуть в Российской Федерации масштабную операцию по скупке активов: «Мы просто стравим всех со всеми. В России сейчас нет хозяев. Хозяевами должны стать мы. Это наш исторический шанс». Список предприятий, которые Томпсону предстоит приобрести (а также тех, которые предстоит приобрести и уничтожить), авантюристу вручает некий мистер Кроули.

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Связан ли последний с известным британским оккультистом — история умалчивает, но очевидно, что планы на Россию у серого кардинала самые что ни на есть демонические

Год спустя Томпсон рассекает на винтажном роллс-ройсе по заснеженному русскому лесу. Едет заключать сделку с очередным коммерсантом, а сбивать цену намерен самым радикальным способом — при помощи пари, в которое входят два пейнтбольных ружья и группа девиц в русских народных платьях. Девушки едут на встречу, убежденные, что их пригласили для исполнения песен. Впрочем, еще в автобусе делятся переживаниями: у кого-то плохое предчувствие, а кто-то вспоминает ужасы торговли людьми.

Раздающий девицам заморские «Сникерсы» Фредди Томпсон быстро развеивает страхи: мол, выстрелы шариками с краской совершенно безболезненные. Впрочем, очень быстро в пылу охоты пейнтбольное ружье в руке британца заменяет настоящий пистолет. Жертву его, перепуганную Риту (Алина Рачковская), случайным образом выручает «афганец» Володя (Артур Сопельник), который вместе с такими же ветеранами охранял периметр для игры. Вырубив британца, он сажает девушку на попутку, а сам пускается в бега — скрываться от опасного преследователя на Кавказе.

2002 год, Чечня. Володя работает сапером, обезвреживает мины, оставшиеся после войны

Спустя почти десятилетие мстительный Томпсон наконец обнаруживает кровного врага, однако даже с мешком на голове Володе удается выжить в схватке и скрыться от возмездия. Приют он находит в маленьком горном ауле, в доме Асламбека (Сулейман Ахмадов), бывшего учителя географии, решившего жить по заветам предков. Володя — уже не первый бедолага, которого Асламбек приютил в своих стенах. В его доме живет тихий юный племянник Халид (Махмуд Цагаев), не разговаривающий после того, как на войне были убиты его родители. Утешение Халид находит в заботе о маленьком щенке, найденном у трупа волчицы в лесу, по которому только-только прошли боевики. Своего питомца он называет Абрек, по-чеченски — разбойник.

Жизнь в отдаленном ауле кипит не меньшими страстями: Асламбек должен денег своему старому знакомому Абу (Асхаб Джабраилов) из-за неких серьезных дел, которые вел его погибший брат. Абу зарабатывает собачьими боями, однако его бульдог-чемпион Пират уже состарился, и надо искать замену, которая стоит дорого. Абу пытается заставить Асламбека вернуть долг, но во время ссоры Пират нападает на Халида. Волк Абрек моментально спасает юношу, перекусив обидчику горло, но теперь Абу остается и вовсе без боевого пса — а значит, на ринг вместо Пирата должен выйти питомец Халида.

Волею случая именно тогда собачьими боями увлекается вездесущий Фредди Томпсон

В «Абреке» разворачивается довольно сложная история, сотканная из многочисленных судеб, и в этом клубке страстей поначалу сложно определить ведущих персонажей. Это скорее сборник коротких драматичных сюжетов, объединенных между собой случайными встречами, пересечениями и инцидентами. Судьба, таким образом, в «Абреке» манифестируется почти в физически ощутимом обличье — неспроста многосерийный проект по повести чеченского политика Джамбулата Умарова создатели нарекли фильмом-притчей.

Растянутая хронология сериала, действие которого начинается с самых азов (то есть с описания международной геополитической ситуации, какой ее видят авторы), трагические, отражающие дух времени судьбы многочисленных персонажей, полноценные герои-богатыри в центре сюжета — «Абрек» по всему демонстрирует задатки современного эпоса, которому недостает разве что чрезмерного CGI-экшена, чтобы дотянуть до пафоса болливудских блокбастеров. Однако в технических вопросах «Абрек» оказывается чрезвычайно традиционен, предпочитая удерживать зрительское внимание другим, уже ставшим для российского телеэкрана классическим приемом.

Сериал Шурховецкого буквально в каждой сцене — что расстрела девиц, что встречи Володи с Асламбеком, с Халидом, с некогда спасенной Ритой и так далее — поддерживает невероятно высокий, даже надрывный уровень драматизма

Этот художественный метод, очевидно, заимствован из структуры телевизионных мелодрам, цель которых — выжать из зрителя максимум эмоций за кратчайший промежуток времени. Правда, в случае с «Абреком» времени у шоураннеров для такой эмоциональной мясорубки более чем достаточно: каждая серия длится 40 минут, а всего шоу будет насчитывать пять эпизодов.

Впрочем, для куда более амбициозной задачи, которую берет на себя «Абрек», и такого хронометража может оказаться маловато: рассказывая о хаотичных переплетениях человеческих судеб, сериал также пытается описать другую, более широкую геополитическую картину, которая на судьбы всех этих людей из маленького горного аула так или иначе влияет. Здесь сериал настолько чутко улавливает детали современного политического дискурса в России и его ревизионистского взгляда на недавнюю историю, что имеет все шансы оказаться в учебниках. Если не исторических, то, если настанет для них время, идеологических.

Но и помимо этого в «Абреке» есть на что посмотреть, в первую очередь — на захватывающие виды Кавказских гор, маленьких аулов, сохранивших свое вековое обаяние, и угрожающе неприступных крепостей

Отдельной комедийной отрадой становятся сварливые диалоги между Асламбеком и Абу («Где же твоя машина?» — спрашивает только что получивший от географа часть долга приятель, раздумывая, как довезти раненого сапера до госпиталя. «Где-где — у тебя в конверте», — мрачно отвечает бывший учитель). Конечно, главная изюминка сериала — это собаки: «Абрек» выстраивает вокруг верных друзей человека целую анимистскую философию, добавляя к ней средневековый троп о благородном волке.

При всем обилии довольно экстремальных трюков, которые в сериале довелось исполнять животным, важно замечание съемочной группы о том, что ни одно из них при съемках не пострадало. Шурховецкий на собственной шкуре понял, что работа с собаками похожа на сотрудничество с настоящими актерами — с каждой из них, еще и по отдельности, нужно внимательно договариваться.

Собаки здесь выполняют и другую, более метафорическую роль

Ненависть, стравливание — одна из самых мерзких сторон человеческой натуры. Собачьи бои, которые впоследствии оказываются в центре сюжета «Абрека», наглядно эти проявления раскрывают. Волк, которого пытаются втянуть в это кровавое безумие, здесь выступает главным героем картины — в нем нет места непостижимой людской злобе, он действует по собственным законам, всегда оставаясь верным своей природе. И именно он в конечном итоге становится бесценным учителем и для пережившего ужасы войны Халида, и для попавшего в фантастическую переделку Володи. То есть, создатели «Абрека» предлагают учиться у диких животных, когда мир скатывается в кровавое безумие. А значит, и для сегодняшнего зрителя у этого волка есть пара-тройка важных уроков.