Российских зрителей в 2024 году ожидает много новых фильмов

"У нас на весь 2024 год позитивные ожидания. Я никакой угрозы для кинотеатров не вижу (речь про их закрытие - прим. ТАСС). К счастью, у нас начинает прослеживаться обнадеживающая, хоть пока и робкая, тенденции ряда продюсерских компаний ставить свои релизы на летний период, который считался довольно провальным всегда. Сейчас целый ряд фильмов, выход которых ожидается во время летних каникул. Дело в том, что, если сфера хочет выживать и развиваться, она приспосабливается к условиям. <…> Сейчас все видят, что фильмы производятся, причем достаточно качественные и разножанровые. Хотелось бы больше, и мы стремимся к этому", - сказал он.