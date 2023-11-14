Лучшие российские и зарубежные фильмы 2023 года, которые стоит посмотреть

В 2023 году на экраны вышло много хорошего кино — помимо нашумевших «Барби» и «Оппенгеймера», зрители увидели остроумные комедии, пугающие триллеры и продолжения полюбившихся киносаг. «Лента.ру» рассказывает о 23 лучших фильмах, которые вышли в прокат в 2023 году, их сюжете (без спойлеров) и о том, почему их стоит посмотреть. В подборке — российские и зарубежные картины самых разных жанров, чтобы каждый смог найти для себя идеальный фильм.

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Лучшие зарубежные фильмы 2023 года

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«Джон Уик 4» Страна: США

Режиссер: Чад Стахелски

Жанр: боевик, триллер, криминальный детектив

Длительность: 2 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Шамир Андерсон, Иэн Макшейн

Продолжение истории о киллере-бунтовщике Джоне Уике (Киану Ривз) по прозвищу Баба-яга. В этот раз герою предстоит столкнуться с новым врагом — на него открывает охоту молодой и амбициозный Маркиз (Билл Скарсгард).

В этом фильме есть все, за что зрители так полюбили «Джона Уика» — динамичный экшен и отлично поставленные боевые сцены. Лента 2023 года выглядит еще масштабнее, чем три предыдущие части: фанатов киносаги ждут классические перестрелки, рукопашный бой и даже битва на мечах. Сцены сражений не страдают от нехватки изобретательности, а грамотная операторская работа позволяет с головой окунуться в мир красочных киллерских разборок.

«Джон Уик 4» — это динамичный киноаттракцион, в котором креативные сцены сражений гораздо важнее сюжета.

«Тетрис»

История, основанная на реальных событиях, рассказывает о создании легендарной видеоигры «Тетрис». В 1988 году на выставке компьютерных игр в Америке амбициозный предприниматель Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) видит разработанный советским программистом «Тетрис» и понимает, что игра обладает огромным потенциалом. В Японии он заключает контракт о сотрудничестве с Nintendo — права на дистрибуцию в остальном мире уже принадлежат компании Microsoft. Однако у японской корпорации возникает революционная идея — в «Тетрис» можно играть на новой консоли Game Boy.

Чтобы получить лицензию для видеоигры на новом устройстве, Хэнк решает лично отправиться в Москву — он собирается договориться о правах с разработчиком игры, советским инженером Алексеем Пажитновым (Никита Ефремов). Изобретательный американец знакомится с суровой реальностью СССР и выясняет, что история с правами на игру гораздо запутаннее, чем он думал.

Это увлекательная, напряженная и местами смешная история о столкновении двух миров — советского и западного. Картина наполнена креативными визуальными решениями, а актерская игра Тэрона Эджертона и Никиты Ефремова заставляет по-настоящему переживать за главных героев истории.

«Air: Большой прыжок»

Страна: США

Режиссер: Бен Аффлек

Жанр: биографическая драма

Длительность: 1 час 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.4

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Крис Мессина

События ленты разворачиваются в 1984 году: компания Nike начинает терять деньги из-за возросшей конкуренции. Баскетбольный консультант Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон) предлагает руководству оригинальную идею — вместо того, чтобы заключать контракт с тремя перспективными игроками, он советует выбрать только Майкла Джордана. Сонни делает будущей звезде уникальное предложение — создать новую линейку кроссовок Nike специально для баскетболиста.

Американский актер Бен Аффлек в пятый раз за карьеру примерил на себя роль режиссера — в этот раз чтобы снять историю о появлении легендарных кроссовок Nike Air Jordan. У Аффлека получилась жизнеутверждающая история успеха, которая учит не отступать от своей цели несмотря ни на что.

«Барби»

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Грета Гервиг

Жанр: комедия, приключения, фэнтези

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 7

В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт

Комедия Греты Гервиг стала настоящим хитом лета 2023 года. Это история о живущей в вымышленном розовом Барбиленде «стереотипной Барби» (Марго Робби), которая внезапно начинает осознавать себя — у нее возникают мысли о смерти, а ноги вдруг становятся плоскими, не как у идеальных кукол. Чтобы выяснить, что с ней случилось и почему, героиня вынуждена отправиться в мир людей и найти девочку, которая с ней играла. Вместе с Барби в путешествие отправляется и преданный Кен (Райан Гослинг). Куклы выясняют, что реальный мир серьезно отличается от их уютного розового Барбиленда, а роль женщин в нем далека от идеала, в который верила Барби.

«Барби» — комедия для детей и взрослых, которая в ироничном ключе беседует со зрителями о феминизме, патриархате и корпоративной культуре. Лента Греты Гервиг наполнена отсылками к культовым произведениям мирового кинематографа, интересными визуальными приемами и актуальным юмором. За розовой оболочкой «Барби» скрывается глубокое кино, которое простым языком объясняет сложные вещи.

«Опенгеймер» Страна: США, Великобритания

Режиссер: Кристофер Нолан

Жанр: драма, биография

Длительность: 3 часа

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5

Рейтинг IMDb: 8.5

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни младший, Флоренс Пью

Новый фильм Кристофера Нолана рассказывает историю создания первой в мире ядерной бомбы. В основу картины легла вышедшая в 2005 году книга «Американский Прометей» — произведение получило Пулитцеровскую премию.

Монументальная и очень тяжелая картина о судьбе человека, который положил свою жизнь на то, чтобы создать оружие массового уничтожения. Роль физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера исполнил Киллиан Мерфи. Помимо него в картине задействовано немало звезд: Роберт Дауни младший, Флоренс Пью, Эмили Блант и Мэтт Деймон, который взял перерыв в актерской карьере, но вернулся в кинематограф по просьбе Нолана.

В «Оппенгеймере» Нолан мастерски миксует цветные и черно-белые кадры, ломает хронологию повествования и, как обычно, минимально использует компьютерную графику — даже сцена ядерного взрыва снята без использования спецэффектов.

«Стражи Галактики. Часть 3»

Финальная глава истории о банде бывших космических преступников, вставших на защиту Вселенной. В этот раз в центре сюжета оказывается Ракета — саркастичный енот получает серьезные ранения, и команда «Стражей» под предводительством Звездного Лорда (Крис Пратт) отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти друга.

Из всех фильмов киновселенной Marvel «Стражей Галактики» выделяет узнаваемый визуальный стиль, дерзкий юмор и олдскульный саундтрек — однако в этот раз режиссер Джеймс Ганн уделяет гораздо больше внимания личным переживаниям героев. В фильме есть элементы хоррора, бадди-муви и драмы — прощание с супергеройской командой получилось одновременно веселым, зрелищным и очень трогательным.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» Страна: США

Режиссер: Пейтон Рид

Жанр: фантастика, комедия, приключения, боевик

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0

Рейтинг IMDb: 6.1

В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс

Еще одна супергеройская картина из киновселенной Marvel, которая вышла на экраны в 2023 году. Эта история продолжает приключения бывшего вора Скотта Лэнга (Пол Радд) и его возлюбленной Хоуп ван Дайк (Эванджелин Лили). В этот раз Человек-муравей и Оса отправляются в квантовый мир — отдельную Вселенную, невидимую для человеческого глаза из-за своих крошечных размеров.

Фильм получил смешанные оценки критиков и зрителей из-за слабой компьютерной графики и достаточно клишированного сюжета. При этом «Человек-муравей и Оса: Квантомания», как и другие фильмы Marvel, наполнен неплохим юмором, а также ближе знакомит поклонников киносаги с новым главным злодеем — Кангом Завоевателем (Джонатан Мэйджерс).

«Город астероидов» Страна: США, Германия

Режиссер: Уэс Андерсон

Жанр: фантастика, мелодрама, комедия

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.5 Рейтинг IMDb: 6.6

В главных ролях: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон

Действие новой ленты Уэса Андерсона происходит в 1955 году в небольшом вымышленном городке Астероид-Сити. Когда-то давно рядом с этим местом упал метеорит — теперь город становится центром притяжения исследователей и любителей всего космического. Здесь встречаются самые разные люди: среди них овдовевший военный фотограф Огги (Джейсон Шварцман) с четырьмя детьми, ученая Хикенлупер (Тильда Суинтон) и актриса Мидж (Скарлетт Йоханссон). Внезапно в городе появляются инопланетяне, а также военные, которые хотят закрыть территорию на карантин после контакта с внеземной цивилизацией.

Это сюрреалистичная и очень стильная картина, которая с ностальгией показывает фантазии о будущем глазами людей из 1950-х. «Город астероидов» отличает узнаваемый визуальный стиль Уэса Андерсона — насыщенные цвета и выверенные до мельчайших деталей кадры.

«Все страхи Бо»

Бо (Хоакин Феникс) — немолодой мужчина, которого пугает практически все на свете. Он боится не закрыть квартиру, столкнуться с наркоманом и опоздать на свой рейс — даже обычная прогулка до магазина становится настоящим испытанием. В годовщину смерти отца Бо решает навестить свою мать, но все идет не плану, и на первый взгляд незначительные кошмары героя начинают воплощаться в жизнь. Мужчина вынужден отправиться в странное путешествие, чтобы столкнуться со своими страхами лицом к лицу.

Это абсурдная и местами некомфортная картина Ари Астера, который в 2019 году представил зрителям сюрреалистичный триллер «Солнцестояние». Новая работа режиссера — это не хоррор в привычном понимании, происходящее пугает главного героя гораздо сильнее, чем зрителей. Однако чем больше узнаешь о прошлом Бо, тем реалистичнее становится эта запутанная история.

«Хороший человек» Страна: США, Канада

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: драма

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

Рейтинг IMDb: 7.0

В главных ролях: Флоренс Пью, Морган Фриман

Счастливая жизнь молодой девушки по имени Эллисон (Флоренс Пью) разрушает автомобильная авария. Находясь за рулем машины, она на несколько мгновений отвлекается на телефон: авария уносит жизнь сестры жениха Эллисон — Молли — и ее мужа. Сама Эллисон получает серьезные травмы, но остается в живых. Зрители снова видят девушку спустя год — она рассталась с женихом, живет с матерью и не может перестать пить болеутоляющие препараты.

Когда Эллисон понимает, что у нее развилась зависимость, она обращается в группу по реабилитации. Там она встречает Дэниела (Морган Фриман) — отца Молли, в гибели которой она виновата. Дэниэл протягивает Эллисон руку помощи — с его помощью девушка снова пытается начать жить.

Это глубокий и при этом трогательный фильм с нестандартным сюжетом. Одно из главных преимуществ картины — выдающаяся актерская игра Флоренс Пью.

Новый фильм из киновселенной DC рассказывает историю о самом быстром супергерое Земли — Барри Аллене (Эзра Миллер). Флеш отправляется в прошлое и случайно меняет ход истории — он становится свидетелем событий, которые происходили в предыдущих фильмах киновселенной, но пошли по другому пути. Флешу приходится объединиться со своими альтернативными версиями, чтобы восстановить привычный мир.

В картине появляется сразу несколько версий легендарных супергероев DC из предыдущих экранизаций комиксов. В фильме очень много отсылок и камео, которые смогут разгадать самые преданные фанаты DC. Обычным же зрителям может быть трудно уследить за повествованием и тем, что и почему происходит в параллельных вселенных, созданных Флешем.

Ренфилд (Николас Холт) — преданный слуга графа Дракулы (Николас Кейдж), который помогает хозяину находить новых жертв. Он находит людей, которые пострадали от токсичных отношений, и приводит к Дракуле их обидчиков. В какой-то момент Редфилд осознает, что его отношения с Дракулой тоже можно назвать токсичными, и решает положить этому конец — однако древний вампир-манипулятор не спешит отпускать своего помощника.

«Ренфилд» — изобретательная комедия, которая ловко играет с вампирскими клише. В фильме есть и карикатурный злодей, и красочный экшен, и забавные визуальные гэги. Это история о выходе из созависимых отношений, которая наполнена комичными ситуациями и нетривиальным юмором.

«Театральный лагерь» Страна: США

Режиссеры: Молли Гордон, Ник Либерман

Жанр: комедия

Длительность: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 7.1

В главных ролях: Бен Платт, Молли Гордон, Ной Галвин, Джимми Татро, Кэролайн Аарон

Это история о небольшом театральном лагере, в котором каждый год собираются творческие дети. Основательница лагеря Джоан (Эми Седарис) впадает в кому после инсульта — делу всей ее жизни грозит неминуемое закрытие. Исправить ситуацию стремится сын Джоаны Трой (Джими Татро) — наивный и не очень успешный блогер, который уверен, что его знаний в бизнесе хватит, чтобы стать руководителем и удержать лагерь на плаву. В это же время в лагере кипит работа — юные актеры ставят мюзикл о жизни Джоан под руководством двух педагогов-любителей (Бенн Платт и Молли Гордон). При этом за процессом пристально следит группа документалистов, которые приехали снимать фильм о Джоан и ее проекте.

«Театральный лагерь» — абсурдная комедия с элементами мюзикла и мокьюментари. Это смешная и местами нелепая картина о мечтательных детях и взрослых с нереализованными амбициями, которая по-доброму высмеивает попытки создать настоящий театральный шедевр в небольшом американском лагере.

Какие еще фильмы вышли в 2023 году? «Форсаж 10» (Луи Летерье) — финальная часть истории о семье уличного гонщика Доминика Торетто. Яркий экшен, увлекательные приключения и, конечно, гонки на бешеных скоростях с Вином Дизелем, Мишель Родригес и Джейсоном Момоа.

«Вонка» (Пол Кинг) — фантастическая история о юности Вилли Вонки, основателя той самой шоколадной фабрики. Красочный семейный фильм с Тимоти Шаламе в главной роли.

«Бедные-несчастные» (Йоргос Лантимос) — сюрреалистичная картина о молодой женщине, которая внезапно лишилась предрассудков и начала заново познавать мир. Эмма Стоун в роли Беллы Баксер, которой пересадили мозг ее нерожденного ребенка.

«М3ГАН» (Джерард Джонстоун) — фильм ужасов о кукле с искусственным интеллектом, которая должна была защищать 10-летнюю девочку, но постепенно выходит из-под контроля.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» (Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн) — фэнтезийный приключенческий фильм, вдохновленный одноименной настольной ролевой игрой.

«Три мушкетера: Д’Артаньян» (Мартен Бурбулон) — классическая история «Трех мушкетеров» Александра Дюма, рассказанная по-новому.

«Призраки в Венеции» (Кеннет Брана) — новая глава истории о легендарном сыщике Эркюле Пуаро. В этот раз вышедший на пенсию детектив начинает расследование после того, как во время спиритического сеанса одного из гостей лишают жизни.

Лучшие российские фильмы 2023 года

«О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» Режиссер: Миша Поляков

Жанр: комедия

Длительность: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4

В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов

Продолжение истории о приключениях четверых неразлучных друзей из «Квартета И». В этот раз действие картины разворачивается в летней Москве — «квартетчики» отправляются в путешествие по Садовому кольцу, чтобы помочь Саше (Александр Демидов) принять жизненно важное решение.

Герои, как и в предыдущих частях «О чем говорят мужчины», с легкой улыбкой обсуждают свое прошлое, будущее и настоящее. Они делятся историями из детства, иронично беседуют о поклонниках Бродского, вспоминают свои первые влюбленности и снова, как и в первой части истории, пытаются попасть на концерт группы «Би-2».

В этот раз в фильме появляются и неожиданные камео — разговоры четверки прерывают то Гарик Харламов, то Дмитрий Нагиев. Неизменным остается одно — оригинальный и жизненный юмор, который свойственен всем фильмам «Квартета И».

Аня Смолина (Ольга Лерман) — обычная молодая девушка, живущая в столице. В один момент все начинает раздражать Аню: работа кажется бессмысленной, а отношения с ее молодым человеком Ромой (Дмитрий Чеботарев) заходят в тупик. Отчаявшаяся девушка решается на неожиданный шаг — она садится на велосипед, берет с собой таксу Капу и отправляется в Магадан. На другом конце страны живет мать Ани, с которой та не разговаривает уже много лет.

Романтичное роад-муви рассказывает о путешествии Ани через всю Россию: по пути героиня встречает самых разных людей и узнает много нового о самой себе. В основу этого фильма также легла реальная история — в 2017 году настоящая Анна Смолина отправилась в аналогичное велопутешествие, а потом даже написала о нем книгу «А чего дома сидеть?»

История о хирурге Евгении Беляевой (Юлия Пересильд), которая отправляется на Международную космическую станцию (МКС). Во время выхода в открытый космос один из космонавтов получил серьезную травму — Евгения должна провести операцию в условиях невесомости прямо на борту МКС, чтобы он выжил и смог благополучно вернуться на Землю. На Земле Беляевой приходится оставить юную дочь (Варвара Володина) и мать-сердечницу (Елена Валюшкина).

«Вызов» — первый в истории мирового кинематографа фильм, съемки которого действительно проходили в космосе. Актриса Юлия Пересильд провела на борту МКС две недели — вместе с ней в космос отправился и режиссер Клим Шипенко, который выступил в роли оператора космических сцен.

Приквел фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — супергеройской истории о сотруднике полиции Игоре Громе, который борется с преступностью на улицах Санкт-Петербурга.

«Гром: Трудное детство» рассказывает о приключениях юного Игоря (Кай Гетц) в Петербурге 90-х. Вместе со своим другом-авантюристом Игнатом (Владимир Яганов) он ввязывается в опасное приключение, чтобы быстро заработать денег на поездку в Диснейленд. Параллельно с этим отец Игоря, милиционер Константин Гром (Сергей Марин) и его эксцентричный напарник Юрий Смирнов (Даниил Воробьев) расследуют запутанное дело, чтобы найти криминального авторитета по прозвищу Анубис.

Фильм продолжает развивать киновселенную «Майора Грома» и позволяет зрителям узнать больше о прошлом сурового полицейского. Лента с любовью и ностальгией показывает Россию 90-х, приукрашая действительность с помощью ярких визуальных эффектов — это не удивительно, если вспомнить, что большую часть времени зрители видят мир глазами школьника.

Экранизация одноименного романа Виктора Пелевина, которая так и не вышла в российский прокат. Премьера картины неоднократно переносилась — в итоге «Ампир V» не смог получить прокатное удостоверение в России, а весной 2023 года фильм слили в Сеть.

«Ампир V» — история обычного юноши по имени Рома (Павел Табаков), который внезапно становится вампиром. Он узнает, что вампиры — древняя могущественная раса, которая уже долгое время управляет миром. Теперь, когда Рома стал одним из них, ему предстоит овладеть вампирскими знаниями и силой, чтобы научиться жить в своем новом статусе.

«Кентавр»

Режиссер: Кирилл Кемниц

Жанр: драма, криминальный триллер

Длительность: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев

Мрачный и напряженный психологический триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. История начинается, когда ночью в машину к таксисту Саше (Юра Борисов) подсаживается эскортница Лиза (Анастасия Талызина). Молодой Саша соглашается помочь девушке и отвезти ее «по делам» — впереди героев ждет долгая ночь, полная неожиданных событий. Фильм держит в напряжении до самого конца — напряжение на экране постепенно нарастает, а герои по ходу истории раскрываются с новых и сторон.

Постарайтесь ничего не читать о сюжете «Кентавра» перед просмотром — так получится в полной мере насладиться картиной и по-настоящему удивиться, когда фильм дойдет до логической развязки.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Фильм, в основу которого легла реальная история — 15 августа 2019 года российский самолет с отказавшими двигателями совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря слаженным действиям экипажа были спасены 233 человеческие жизни.

Центральный герой картины — командир воздушного судна Дамир Юсупов, роль которого на экране воплотил Егор Бероев. Будущий Герой России с детства мечтал пойти по стопам отца и стать летчиком, но его желанию не было суждено исполниться. Дамир не отчаялся и в итоге все же сумел сесть за штурвал самолета — он стал пилотом гражданской авиации.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» рассказывает истории членов экипажа и обычных пассажиров, жизни которых удалось спасти в августе 2019-го. Несмотря на то, что финал истории с терпящим крушением самолетом знаком зрителям, за сюжетом все равно интересно наблюдать — это фильм о вере в лучшее и смелости, которая живет в каждом человеке.

«Бешенство»

Картина рассказывает историю об отце (Алексей Серебряков), который привозит своего сына Вовку (Всеволод Володин) в маленький охотничий домик в таежной глуши — он надеется, что это поможет юноше избавиться от наркотической зависимости. Однако в это время в тайге начинается эпидемия бешенства — по воле судьбы отец и сын оказываются в ловушке, из которой им не выбраться самостоятельно.

В основу фильма легла реальная история, произошедшая в 2019 году в Амурской области. Съемки самой картины частично проходили на Алтае и Камчатке, а в некоторых эпизодах актеры работали с настоящими волками. Животные принадлежат венгерскому дрессировщику Золтану Хоркаи — до этого его волки уже снимались в большом кино и даже появлялись в «Игре престолов».

«Русский крест»

Религиозная притча о духовном возрождении человека с Михаилом Пореченковым в главной роли. События фильма разворачиваются в российской глубинке 1990-х. Главный герой, простой крестьянин Иван Росток (Михаил Пореченков) — беспробудный пьяница, который лишился любимой женщины, а также потерял одну руку. Однажды ночью Иван видит во сне Святого Георгия — тот спасает героя от «зеленого змия» и открывает глаза на его грехи. Крестьянин раскаивается и решает искупить вину — по наставлению местного старца Феодосия (Юрий Кузнецов) он решает восстановить разрушенный храм, который жители села давно превратили в место для гулянок.

В основу «Русского креста» легла одноименная поэма Николая Мельникова. Главная отличительная особенность картины — все герои здесь общаются стихами. Режиссер картины Эдуард Бояков объясняет это решение так: «Поэма повествует о серьезном переходе, преображении человека. И о серьезных вещах надо говорить стихами».

«Не хороните меня без Ивана»

Режиссер: Любовь Борисова

Жанр: драма

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

В главных ролях: Дариус Гумаускас, Александр Чичахов, Михаил Сажин, Вячеслав Югов

Самобытное якутское кино, которое рассказывает историю Степана Берескова (Александр Чичахов) — якута, который периодически впадает в летаргический сон. (Сноска: летаргический сон — состояние, при котором человек не двигается и не реагирует на внешние раздражители, однако не подает признаков жизни. Такое состояние легко по ошибке принять за смерть.)Единственный человек, который знает, что на самом деле происходит со Степаном и может отличить сон от настоящей смерти — сын священника Иван Попов (Дариус Гумаускас). Когда Иван отправляется в долгую этнографическую экспедицию, якут Степан решает отправиться следом за ним — только так он сможет избежать погребения заживо. В основу картины легла реальная история, которая произошла в Восточной Сибири в начале XX века.