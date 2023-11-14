Что известно о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»

«Три богатыря и Пуп Земли» — российский мультфильм от анимационной студии «Мельница» и кинокомпании СТВ, который выйдет на большие экраны в конце декабря 2023 года. Сказочная комедия вновь расскажет зрителям о приключениях трех богатырей (Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца), их друзей и возлюбленных. Это уже 12-й фильм из «богатырской» франшизы, которая началась почти 20 лет назад. «Лента.ру» рассказывает о дате выхода нового мультфильма, сюжете и персонажах, которые там появятся.

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Франшиза «Три богатыря»

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«Три богатыря» — российская мультипликационная франшиза, первая часть которой («Алеша Попович и Тугарин Змей») вышла в 2004 году. За почти 20 лет студия «Мельница» и кинокомпания СТВ выпустили 11 полнометражных мультфильмов, не считая «Пупа Земли», анонсированы еще минимум три ленты.

11 частей насчитывает франшиза «Три богатыря» осенью 2023 года

Первые три картины рассказывали о сольных приключениях героев, а в четвертой части под названием «Три богатыря и Шамаханская царица» Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец впервые стали равноправными героями одного фильма. После этого богатыри успели столкнуться с пиратами, морскими чудовищами и русалками, волшебным говорящим дубом, который общался голосом Дмитрия Нагиева, и другими сказочными персонажами.

В 2020-м вышел первый спин-офф франшизы — мультфильм «Конь Юлий и большие скачки», который рассказывал не о самих богатырях, а об их друге, гиперактивном говорящем коне по имени Юлий.

Мультфильмы про «Трех богатырей» в хронологическом порядке:

В разработке у студии «Мельница» уже находятся следующие фильмы франшизы. Ожидается, что 13-я часть получит название «Три богатыря. Конец времен», а 14-я будет называться «Три богатыря. Город планеты».

Помимо этого мультипликационную вселенную богатырей планируют расширить с помощью сериала — трейлер проекта вышел на платформе «Кинопоиск» в сентябре 2023 года.

Мультфильмы про «Трех богатырей» традиционно выходят в кино в канун Нового года — для многих россиян семейный поход на новую часть франшизы стал настоящей новогодней традицией. При этом, помимо понятных и веселых персонажей, которые нравятся детям, в «Богатырях» есть и то, что порадует взрослых зрителей — отсылки к современной поп-культуре и советской классике кино.

Дата выхода

Дата выхода 12-й части франшизы стала известна в конце лета 2023 года — тогда на официальном YouTube-канале «Трех богатырей» выложили тизер-трейлер картины.

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» выйдет в прокат 28 декабря 2023 года

Сценарий к картине написали Александр Боярский и Александра Шоха. В качестве режиссера «Богатырей» впервые выступил Константин Бирюков. До этого мультипликатор работал над «Фиксиками», а также над «Смешариками», для которых разработал и срежиссировал знаменитую заставку. За музыкальное сопровождение в новых «Богатырях» отвечает Геогрий Жеряков («Щелкунчик и волшебная флейта»).

Сюжет

Продюсер Сергей Сельянов рассказал, что действие мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» будет происходить в двух временах. В этот раз приключения богатырей и их друзей развернутся не только в средневековой Руси при правлении былинного князя Владимира Красное Солнышко, но и в доисторические времена.

По сюжету Змей Горыныч внезапно найдет маленького фиолетового динозавра, а одновременно с этим Алеша Попович, Князь и говорящий конь Юлий попадут в подземное царство, населенное опасными древними ящерами. Героям предстоит спасти родную землю от надвигающейся угрозы и вернуться домой — для этого нужно будет выяснить, кто или что такое этот самый «Пуп Земли».

Персонажи

Руководитель компании СТВ, продюсер Сергей Сельянов рассказал, что в мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли» зрители увидят любимых героев и познакомятся с новыми персонажами.

Появится много новых героев, но самое главное — останутся все старые, — Сергей Сельянов.

Какие старые герои вернутся в 12-й части «Трех богатырей»?

Алеша Попович (озвучивает Олег Куликович) — младший из трех друзей-богатырей. Добрый и веселый юноша, который всегда рвется в бой. Наивен и слегка глуповат, женат на спокойной и скромной Любаве.

Добрыня Никитич (озвучивает Валерий Соловьев) — самый умный, рассудительный и спокойный из богатырей. Имеет покладистый нрав, может уладить любой конфликт словами. Женат на бойкой и любящей командовать Настасье Филипповне.

Илья Муромец (озвучивает Дмитрий Быковский) — самый сильный из богатырей, часто выступает в роли лидера команды. Внимательный к мелочам, находчивый и очень суеверный. Женат на бойкой и самостоятельной Аленушке.

Князь Киевский (озвучивает Сергей Маковецкий) — правитель богатырской Руси, который чаще всего и просит богатырей о помощи. Изначально был показан как эгоистичный и жадный персонаж, однако постепенно стал более смелым и благородным, а в 11-й части франшизы даже обзавелся приемной дочерью Фросей.

Гай Юлий Цезарь или просто Юлий (озвучивает Дмитрий Высоцкий) — говорящий эрудированный конь, который изначально принадлежал Алеше Поповичу. Болтливый и очень энергичный, любит хвалиться собой, из-за чего влипает в передряги. Весьма трусливый и ленивый, но добрый персонаж.

Змей Горыныч (озвучивает Олег Куликович) — старинный друг Добрыни Никитича, красный трехголовый дракон из славянских сказок. Положительный персонаж, который всегда приходит на выручку своим друзьям-богатырям. Каждая из голов Змея — отдельная личность со своим характером, из-за чего дракон часто спорит сам с собой.