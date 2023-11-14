Онлайн-кинотеатр KION представил первый трейлер (18+) нового комедийного сериала режиссёра Константина Богомолова "Кеша должен умереть", в котором он сам сыграл главную роль.

Главный герой - Иннокентий, который умудряется жить сразу с несколькими женщинами, которые в конце концов решают его за это убить. Отмечается, что "каждый герой представляет собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни".