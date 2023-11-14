Опубликован трейлер нового сериала Константина Богомолова "Кеша должен умереть"
Онлайн-кинотеатр KION представил первый трейлер (18+) нового комедийного сериала режиссёра Константина Богомолова "Кеша должен умереть", в котором он сам сыграл главную роль.
Главный герой - Иннокентий, который умудряется жить сразу с несколькими женщинами, которые в конце концов решают его за это убить. Отмечается, что "каждый герой представляет собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни".
Возлюбленных ловеласа играют Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова и Василиса Перелыгина. Также в ролях: Елена Попова, Игорь Верник, Дарья Екамасова и другие.
Генеральные продюсеры - Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.
Премьера - 1 декабря.