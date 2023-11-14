Появились тизер и постер фильма "Лед 3" с Александром Петровым

По сюжету Надя выросла и стала - естественно - фигуристкой. Она мечтает о "Кубке Льда", как когда-то ее мама, но Горин возражает против спортивной карьеры дочери. На тайной тренировке Надя знакомится с хоккеистом, и между ними зарождается первая любовь. Однако отец разлучает пару.