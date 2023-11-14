Алексей Учитель выступит продюсером экранизации "Семейного счастья" Льва Толстого
Продюсером нового фильма режиссера Стаси Венковой "Семейное счастье" по одноименному роману Льва Толстого выступит кинорежиссер Алексей Учитель. Презентация проекта состоялась на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры РФ.
"Мое знакомство со Стасей произошло на последнем Московском международном кинофестивале, в конкурсе нового российского кино была ее картина "Тайное влечение", которая в какой-то степени меня поразила своей откровенностью и эмоциональностью. <...> После этого мы встретились, и Стася предложила, на мой взгляд, очень интересную, с одной стороны, классическую идею, с другой стороны, оригинальное решение сценария. Это "Семейное счастье" Льва Толстого, ни разу это произведение не экранизировалось, был только спектакль Петра Наумовича Фоменко", - рассказал Учитель.
По сюжету 17-летняя девушка Маша влюбляется в своего 35-летнего опекуна Сергея Михайловича, друга ее покойного отца. Они венчаются, и в браке у них рождаются двое детей. Венкова отметила, что действие картины происходит в XIX веке, но при этом ее герои - современные и живые люди, а их вопросы "напрямую совпадают с вопросами наших современников". По словам режиссера, работа над сценарием продолжается уже несколько лет.
В числе претендентов на роли Маши и Сергея Михайловича Ксения Трейстер и Максим Матвеев. Съемки пройдут в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области.
Также на поддержку Министерства культуры претендуют три полнометражных игровых проекта Продюсерского центра Киностудии им. М.Горького. Среди них драматическое роуд-муви "Никогда не поздно" с Сергеем Лавыгиным в главной роли, комедия "Директор Паша" и костюмная авантюрная комедия на тему феминизма "Касса невест". Главные роли в этом проекте могут сыграть Ирина Горбачева и Тихон Жизневский. Создатели позиционируют "Кассу невест" как первый ромком про XX век в России.