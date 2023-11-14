Алексей Учитель выступит продюсером экранизации "Семейного счастья" Льва Толстого

"Мое знакомство со Стасей произошло на последнем Московском международном кинофестивале, в конкурсе нового российского кино была ее картина "Тайное влечение", которая в какой-то степени меня поразила своей откровенностью и эмоциональностью. <...> После этого мы встретились, и Стася предложила, на мой взгляд, очень интересную, с одной стороны, классическую идею, с другой стороны, оригинальное решение сценария. Это "Семейное счастье" Льва Толстого, ни разу это произведение не экранизировалось, был только спектакль Петра Наумовича Фоменко", - рассказал Учитель.