Журналисты Variety сообщили, что Amazon собирается снять фильм по мемному мультсериалу «Властелины вселенной». Согласно источникам издания, компания ведёт переговоры о покупке прав и деталях производства будущей ленты.

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Отмечается, что если сделка удастся, то руководству Amazon MGM Studio потребуется заключить дополнительные контракты с режиссёрами Аароном и Адамом Ни. Главную роль Химена всё ещё должен исполнить актёр Кайл Аллен. Сама Amazon MGM Studio пока никак не прокомментировала данную информацию.

Напомним, ранее лентой по мотивам «Властелинов вселенной» занималась компания Netflix. Однако впоследствии фильм отменили из-за слишком огромного бюджета, который раздулся почти до $ 200 млн.