Стало известно, кто может сыграть Эбби во втором сезоне The Last of Us

Инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us может исполнить актриса Кейтлин Дивер. Она известна по ролям в сериалах «Ломка» и «Невозможно поверить».

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Интересно, что именно Дивер HBO рассматривала как потенциальную кандидатку на роль Элли ещё до того, как HBO раскрыла, что героиню сыграет Белла Рамзи. Но из-за возраста актрисы компания решила не одобрять её кандидатуру. В HBO считали, что она не подходила на роль 14-летней девочки.