На Первом канале покажут новый сезон знаменитого детектива "Мосгаз"

"Мосгаз. Последнее дело Черкасова" - продолжение популярного ретро-детектива Первого канала. Команда майора Ивана Петровича Черкасова (Андрей Смоляков) и его бессменных помощников Сони Тимофеевой (Марина Александрова), Алексея Гаркуши (Алексей Бардуков) и Егора Осадчего (Александр Голубев) будет расследовать новое дело в Москве в 1981 году. Эксклюзивная премьера сериала состоялась на онлайн-платформе Оkko в мае 2023 года. Новый сезон популярного ретро-детектива "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" занял первое место в топ-10 лучших отечественных сериалов по версии зрителей "Кино Mail.ru" за первую половину 2023 года.

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Краткий синопсис нового сезона таков: 1981 год. Иван Петрович Черкасов расследует очередное запутанное дело: в городе объявился маньяк. И, как всегда, им недовольно начальство. Майора отчитывают на летучках и собраниях, угрожают отходом от дел. Черкасову довольно сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, упускать важную информацию. В общем - стареть. Да тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на появившихся компьютерах, а также внедряет в отделе полиграф. Иван Петрович решает уступить. Но в последнем деле он должен поставить точку сам…

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"Ну что я могу сказать, в название фильма все заложено - это "Последнее дело Черкасова", - комментирует Андрей Смоляков.

Андрей Мерзликин в новом сезоне детектива играет нового сотрудника отдела - майора Ковалева. Он моложе Черкасова, проходил стажировку за границей, и больше доверяет новомодным гаджетам, а не инстинктам.

"Майор Черкасов - любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков. Все его ждут, все любят. Этот жанр очень популярен, и "Мосгаз" стал поистине народным. Иван Черкасов - уже ветеран, и ему на смену или в помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя и буду исполнять. Я и сам люблю детективы про расследования, вырос на эпохальном многосерийнике "Следствие ведут знатоки". Кстати, мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков играл и в нем тоже. А на "Мосгаз" зритель реагирует так же, как на очень качественный кинофильм про следствие и преступников. Надеюсь, что и мое присутствие в этом сезоне будет занимательным", - рассказывает Мерзликин.

Леонид Ярмольник играет одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин - обаятельный и харизматичный мошенник, который крутится в высших слоях общества. Среди его друзей - знаменитости, партийные работники и номенклатура.

"Меня пригласили сниматься в девятом сезоне самого рейтингового сериала на российском телевидении, - с гордостью говорит Ярмольник. - "Мосгаз" - один из немногих сериалов, который я смотрю. Мне очень нравится артист, который играет Черкасова. Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне это очень нравится, мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня - это было время надежд".

Сериал "Полярный", третий сезон. На ТНТ - 20 ноября в 20:00

В третьем сезоне популярного сериала "Полярный" Михаил Пореченков вернется к роли Вити Громова и продолжит наводить порядок в маленьком заснеженном городке. Витя теперь не просто лучший фермер Заполярья, но и счастливый отец. Однако насладиться семейной идиллией снова не получится. По личной просьбе губернатора Витя становится мэром Полярного. Витя и так не восторге от новой должности, а тут еще выясняется, что предыдущий мэр оставил после себя многомиллионную дыру в городском бюджете. Витя хочет сложить с себя полномочия, но когда понимает, что перешел дорогу влиятельному и нечистому на руку бизнесмену Ломаеву, то решает остаться на посту мэра Полярного, чтобы спасти его жителей от выселения из собственных домов. Но беда не приходит одна. В третьем сезоне Вите предстоит познакомиться с мамой Полины - преподавателем литературы на пенсии. Однако даже новый высокий пост не помогает Громову соответствовать высоким стандартам его тещи.

Фото: Предоставлено ТНТ

"Витя всегда был эдаким Ильёй Муромцем: богатырем, который выходит на свет, только когда князь зовет, а остальное время проводит в тени. Но в новом сезоне ему все-таки придется принять новый вызов. Теперь он станет народным избранником не только на словах, и это доверие нужно будет оправдать. Справится ли Витя с грузом ответственности, к которому он не привык, сумеет ли сохранить в себе все те качества, за которые его любят и ценят, это главный вопрос сезона", - говорит Михаил Пореченков.