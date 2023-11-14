5 самых зрелищных индийских фильмов

Великолепные дворцы и дорогие наряды, любовь и дружба, борьба за власть и свободу, интриги — вот составляющие историй, которые захватывают внимание зрителей и заставляют их сердца биться чаще.

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В нашей подборке — самые зрелищные индийские фильмы с сюжетом, который никого не оставит равнодушным.

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Баджирао и Мастани, 2015

Жанр: мелодрама, история, боевик

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Баджирао — индийский военачальник, который одержал победу во многих битвах. Заслужив репутацию великого и бесстрашного воина, он становится новым пешвой Индии. Это высокая должность при дворе императора маратхов в XVIII веке, совмещающая одновременно обязанности премьер-министра и полководца.

Практически все время Баджирао проводит в военных походах, а во дворце его ждет Кашибаи — красавица-жена, с которой он заключил брак по расчету. Они не испытывают любви к друг другу, но за годы совместной жизни Кашибаи становится для своего супруга верным другом и мудрым советником. В очередном походе Баджирао встречает мусульманскую принцессу Мастани и влюбляется в нее с первого взгляда. Его любовь оказывается взаимной, но у героев разная вера, и им приходится столкнуться с серьезными испытаниями.

Фильм был успешен в прокате, его хорошо приняли в Азии, Америке, Европе. Общемировые сборы составили около $54 млн. В главных ролях снялись Ранвир Сингх, Дипика Падукон, Приянка Чопра — одни из самых популярных и высокооплачиваемых в индийском кинематографе.

Бахубали: Начало, 2015

Жанр: фэнтези, мелодрама, боевик

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Шивуду растет в простой семье и даже не догадывается о том, что он принц, сын легендарного короля Амарендры Бахубали. Когда тайна о рождении раскрывается, главному герою приходится вступить в тяжелую борьбу за трон, который хочет занять его завистливый брат Бхалалдева. Тяжелые события, интриги Бхалалдевы, которые он плетет вместе со своим дядей и другие испытания ждут Шивуду. Справится ли он с ними или проиграет?

В 2017 году вышла вторая часть фильма — «Бахубали: Рождение легенды». Суммарно общемировые кассовые сборы дилогии составили более $300 млн.

Падмавати, 2018

Жанр: мелодрама, история, драма

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Действие фильма разворачивается в Индии XIV века. Властолюбивый и безжалостный султан Алауддин Хилджи, который завоевал уже половину Индии, жаждет расширить свое могущество. Один из брахманов в отместку царю Ратану Синхгу, который с позором выгнал его из своего княжества Мевар, сообщает султану, что тот сможет покорить весь мир, если рядом с ним будет красавица Падмавати — жена Ратана Синхга.

Алауддин становится одержим идеей захватить Падмавати и развязывает войну с княжеством. Он уверен в своей быстрой победе, однако несмотря на сложное положение осажденный город не сдается. Видя огромные потери Мевара, принцесса Падмавати пытается разрешить конфликт, но Алауддину нужна только она и он не идет на компромиссы. Битва приобретает ужасающие масштабы, однако гордая Падмавати, любящая своего супруга, не собирается сдаваться.

Лента, созданная по мотивам поэмы XVI века «Падмават», стала одним из самых дорогих индийских фильмов, ее бюджет составил $31 млн. Сборы во всем мире составили $81 млн.

Банды Индостана, 2018

Жанр: боевик, история, драма

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Конец XVIII века. Британия захватила Индию и сделала ее своей колонией. Однако не все жители готовы покорно принять новое правление. Сбежавший от британцев генерал Азаад становится предводителем пиратов и готов противостоять колонизаторам. Помогает ему в этом повзрослевшая принцесса Зафира, семью которой убил жестокий лорд Клайв. Понимая, что армия морских разбойников становится серьезной угрозой влиянию Британской империи, лорд Клайв нанимает беспринципного проходимца Фиранги, который ради денег готов на любую подлость, даже на предательство своего народа. Задача Фиранги — внедриться в банду Азаада и сдать его властям. Но оказавшись среди людей, для которых высшей ценностью является свобода, со временем Фиранги начинает меняться.

В ролях снялись популярные индийские актеры Амитабх Баччан и Аамир Кхан, а также Катрина Каиф, входящая в рейтинг самых высокооплачиваемых индийских актрис.

Брахмастра: Шива, часть 1, 2022

Жанр: фэнтези, боевик, мелодрама

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Согласно древним легендам, брахмастра — самое мощное и точное оружие в истории человечества. Ничто не может остановить или отразить брахмастру, она всегда найдет свою цель, а ее сила так велика, что способна уничтожить весь мир. Тайное общество мудрецов спрятало ее от людей, но однажды появляется тот, кто хочет стать самым могущественным человеком в мире и для этого найти эту астру. Противостоять ему будет Шива, который обнаруживает в себе силу огня и загадочную связь с брахмастрой.