Алена Долецкая представила новый сериал о московских шеф-поварах
На "Кинопоиске" выходит документальный проект про российских шеф-поваров. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе стриминга.
В каждой серии героев представляет журналист и первый редактор Vogue в России Алена Долецкая, а также о шефах говорят эксперты гастроиндустрии.
"В сериале четыре эпизода, каждый из которых посвящен одному герою, его уникальному взгляду на жизнь, талант и гастрономию. Евгений Викентьев (Beluga), Анатолий Казаков (Selfie), Георгий Троян (Северяне) и Андрей Шмаков (SAVVA) рассказывают о кулинарном пути от первой стажировки до шеф-повара ресторана в Москве", — говорится в пресс-релизе проекта.
Продюсерами проекта выступили Максим Кузьмин, Ася Котельникова, Майя Кузина и Виктория Цюрупа. Режиссер проекта — Мария Эм.
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