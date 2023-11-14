Долецкая представила новый сериал о московских шеф-поварах

"В сериале четыре эпизода, каждый из которых посвящен одному герою, его уникальному взгляду на жизнь, талант и гастрономию. Евгений Викентьев (Beluga), Анатолий Казаков (Selfie), Георгий Троян (Северяне) и Андрей Шмаков (SAVVA) рассказывают о кулинарном пути от первой стажировки до шеф-повара ресторана в Москве", — говорится в пресс-релизе проекта.