Тайка Вайтити не подписан на съемки «Тора 5»

Недавно режиссёр Тайка Вайтити поговорил с журналистами издания Business Insider. В ходе беседы постановщик заявил, что не принимает участие в работе над фильмом «Тор 5» — он хочет сосредоточиться на других фильмах.

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Я знаю, что не буду участвовать в производстве «Тора 5». Я собираюсь сосредоточиться на других фильмах, на съёмки которых подписался.

В конце октября инсайдер Дэниел Рихтман со ссылкой на свои источники рассказал, что Marvel уже запустила в производство пятую часть «Тора» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Имя режиссёра будущей картины пока держится в секрете.