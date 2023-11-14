6 фильмов, которые заставляют задуматься о жизни

Если вам хочется посмотреть что-то стоящее, обратите внимание на нашу подборку фильмов, которые заставляют задуматься о жизни и смысле существования.

© Кадр из фильма "Интерстеллар"

Киноленты не так легки для восприятия, как может показаться. Зато в них вы непременно найдете что-то важное для себя и получите массу пищи для размышления.

Видео дня

1. "Земля кочевников" (2020)

Драматическая кинолента была снята по мотивам одноименной книги Джессики Брудер. Фильм режиссера Хлои Чжао повествует о пожилой американке, которая после трагических событий в ее жизни уезжает из родного города и принимает решение отправиться в путешествие по Америке в своем фургончике. Какие встречи и испытания ждут героиню фильма, и чем закончится ее путешествие, вы узнаете, посмотрев этот фильм.

2. " Интерстеллар" (2014)

Научно-фантастический фильм Кристофера Нолана повествует о путешествии по Вселенной группы исследователей, которые обнаруживают нечто в пространстве, позволяющее им обойти ограничения, не позволявшие человеку путешествовать на огромные межгалактические расстояния. Но космическая команда отправляется в путешествие не просто так. На Земле для ее жителей дела совсем плохи и нужно искать новую планету. Фильм получил премию "Оскар", а также был отмечен как фильм десятилетия.

3. "2012" (2009)

Фильм-катастрофа режиссера Роланда Эммериха рассказывает о событиях конца света, который был предсказан календарем племени майя. По ходу фильма ученые выясняют, что процессы, происходящие в ядре Земли обрекают планету на затопление. Ковчеги спасают не всех. Но те, кто успел забраться на корабль спасения, возвращаются уже в новую эру Земли: потоп меняет до неузнаваемости поверхность родной планеты, и единственным пригодным материком для жизни становится Африка.

4. "127 часов" (2010)

Фильм режиссера Дэнни Бойла рассказывает подлинную историю альпиниста Арона Ралстона, который провел почти шесть дней в расщелине горы из-за того, что его руку зажало тяжелым камнем. О путешествии альпиниста никто не знал. Чтобы спастись, ему пришлось ампутировать себе кисть. После этого он выбрался из каньона и смог найти людей, которые ему помогли.

5. "Люси" (2014)

Фильм Люка Бессона о том, как обычная девушка стала жертвой корейской мафии. Случайным образом Люси попадает в рабство и становится заложницей страшных обстоятельств. Ей вшивают в живот пакеты с запрещенными веществами, которые она должна переправить в другую страну. Но пакеты разрываются, и Люси превращается совершенно в другое существо. Что с ней произойдет, и какая миссия поможет Люси спасти саму себя от убийства, вы узнаете, посмотрев этот фильм.

6. "12 лет рабства" (2013)