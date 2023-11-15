Съемки фильма «Мортал Комбат 2» возобновились

Ещё в июле из-за забастовки актёров в США были приостановлены съёмки фильма «Мортал Комбат 2». СМИ писали, что процесс возобновится до конца года. Они не соврали.

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По информации издания The Hollywood Handle, производство действительно возобновилось. Сколько оно займёт, неизвестно.

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части, вышедшей в 2021 году. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые.

Ранее стало известно, что роль заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.