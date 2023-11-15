Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали мем с Гагариным
Сцену с шуткой о популярном меме «Юра! Мы все ******** (упустили. - НСН)» вырезали из российского сериала «Вампиры средней полосы».
Об этом заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
По его словам, фрагмент показали во втором сезоне проекта. Однако в сериях, размещенных в онлайн-кинотеатрах, нет сцены с шуткой.
«Нахожу раздачу в плохом качестве, которую организовали в самом начале проката сериала. Скачиваю нужную серию - и (внезапно!) хронометраж отличается ... и сцена с шуткой про Гагарина там есть», — написал блогер в своем Telegram-канале.